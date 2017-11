El esperado nuevo disco de Taylor Swift

Tras los adelantos de los temas Look what you made me do y Gorgeous, finalmente la cantante Taylor Swift lanó este viernes su nuevo disco, Reputation.





Este último trabajo cuenta con 15 canciones nuevas de la cantante. Reputation ya se ha convertido en uno de los discos más esperados, después de que la cantante estadounidense lanzara el pasado 10 de noviembre el sencillo Look what you made me do, un tema que creó gran revolución entre el público al ver el cambio radical de Swift en su videoclip oficial, para el que se transformó en un terrorífico zombie.

Taylor Swift - Gorgeous (Lyric Video)



Con él, llegó otra canción que también provocó muchos interrogantes: Gorgeous. Mientras unos se preguntaban hacia quién iba dirigida -muchos pensaban que era un mensaje para su expareja, Tom Hiddleston- , otros jugaban a averiguar la identidad del niño que intervenía en parte de la pieza.





Finalmente, el misterio se reveló al saber que esa voz infantil con la que arranca el single pertenece a la pequeña James, la hija de Ryan Reynolds y Blake Lively, según informó El Mundo.

Taylor Swift - Look What You Made Me Do



Con todo, estas no serán las únicas sorpresas que depare el nuevo disco de Swift, cuyo último álbum fue 1989, publicado en 2014. Ya con el adelanto de la portada, una dedicatoria a la prensa, la cantante dejó claro su lado más revolucionario.





Sin embargo, los seguidores no encontrarán Reputation en las plataformas de streaming (Spotify y Apple Music) donde acostumbra a lanzar sus nuevos trabajos y sencillos, sino que tendrá que adquirirse en formato físico en las tiendas.





El éxito persigue a la compositora, ya que, además del lanzamiento en todo el mundo de su nuevo álbum, le sigue su liderazgo en las nominaciones a los European Music Awards (EMA), que se celebran este domingo en Londres y en los que compite en seis categorías.





Fuente: 20 Minutos