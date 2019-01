El emocionante video de un padre bailando "Libre Soy" junto a su hijo

Los padres del año se están prodigando tanto últimamente que bien podríamos otorgar ese galardón cada mes. Qué gustazo ver a hombres adultos disfrazándose, bailando o haciendo cualquier otra actividad a priori vergonzosa para jugar o echarle un cable a sus retoños. La última gesta paterna que se ha hecho viral está protagonizada por el cómico noruego Ørjan Burøe.





El hombre se ha metido en la piel de Elsa, la protagonista de la película infantil Frozen, bailando una de las canciones de la cinta de Disney disfrazado junto a su hijo Dexter de 4 años. La escena no puede ser más tierna. "Es el mayor fan de Elsa", ha confesado Burøe a CBS News, explicando que "pensé que, tal vez, debería tratar de verlo a través de sus ojos".





Así, el humorista compró dos disfraces de Elsa por eBay y se dejaron llevar por la música. Aprovechando que no estaba la madre, para darle una sorpresa después, se pusieron el famoso Let it go y empezaron a darlo todo.