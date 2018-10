Dieguito Maradona entristeció a todos: "Papá..."

A pesar de las diferencias, Verónica Ojeda se ocupó de prepararle una pequeña sorpresa a Diego Maradona, que hoy cumple 58. Le pidió a su hijo Dieguito Fernando que saludara a su papá en un video corto que después compartió en las redes sociales. Este podría ser el único contacto entre padre e hijo en este día especial: Diego no ve al nene desde hace dos años y está instalado en México, donde oficia de DT de los Dorados de Sinaloa.









Embed El saludo de Dieguito Fernando a su papá Diego Armando Maradona por su cumpleaños. ..

Cc @Veruojeda25 pic.twitter.com/p7GQdGqIEg — # (@DaniAmbrosino) 30 de octubre de 2018



Fuente: tn

En el clip, que Verónica editó de forma casera, Dieguito, de 5 años, dice: "Feliz cumple. Papá, en tu cumpleaños" y después le envía un beso. También se ve una foto del Diez con el pequeño en brazos, cuando era bebé.El nene derritió a todos con su dulzura y algunos comentaron sobre su parecido con la mamá.Pero más allá de estas observaciones, muchos seguidores de Verónica se entristecieron al ver a Dieguito saludando a su papá ausente. Se cuestionaron los momentos que Maradona se perdió por sus diferencias con Ojeda.También hubo quienes felicitaron a la ex de Diego por cultivar en el niño el cariño a su padre, aún cuando él no está presente. "Qué lindo que lo críes sin odio ni rencores, eso es ser buena mamá, la vida se encargará del padre", auguró un seguidor.La última vez que Diego prometió visitar a Dieguito fue en julio. El astro había llegado al país junto a su novia, Rocío Oliva, en plan de descanso antes de arrancar una nueva aventura laboral en Bielorrusia -que al final se frustró-. Un domingo, prometió ir a ver al nene a la casa de Ojeda en Ezeiza, pero a último momento canceló el plan. Dieguito ya había preparado sus cosas, así que fue un momento triste.Más allá de lo afectivo, la mamá asegura que Maradona está al día con la cuota alimentaria y no le debe plata.