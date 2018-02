Día Internacional del Cáncer Infantil: "I will survive" el video viral que emociona

"Quiero recorrer el mundo, ir a Nueva York, a Bora Bora, a Marte... Quiero tener hijos. ¡Tengo ganas de ser mayor!". Leire, de 6 años, y Mateo, de 7, tienen planes: curarse y exprimir al máximo la vida que tienen por delante. Nos lo cuentan a todos hoy, en el Día Internacional del Cáncer Infantil, gracias a una campaña que ha impulsado la fundación Juegaterapia.

La popular canción de Gloria Gaynor I will survive (Sobreviviré) ha sido la elegida este año para el spot que se ha estrenado en Youtube y otras redes sociales. Con él la fundación trata de concienciar sobre la importancia y los beneficios del juego en los niños enfermos de cáncer. La energía y el optimismo de este himno casan a la perfección con la historia que cuenta el anuncio. Leire y Mateo, mientras están recibiendo su tratamiento de quimioterapia, comienzan a soñar con su futuro. A ritmo de swing, los niños se imaginan de adultos recorriendo el mundo, cumpliendo sus metas, haciéndose mayores.

Si el año pasado les escuchábamos cantar Resistiré, en esta ocasión la fundación ha querido transmitir las ideas de superación y fortaleza, de ahí que entonen la letra de I will survive: "Al principio, tenía miedo... Y me volví fuerte, aprendí a sobrellevarlo... ¡Sobreviviré!". La parte de la canción que mejor se les da a los pequeños es la del "nanana", que grabaron hace una semana en un estudio profesional donde no faltaron las risas y los juegos. Uno de los niños que participaron era Mateo, el protagonista del vídeo, que está a punto de volver al colegio: su tratamiento ha terminado y ahora en su calendario solo tiene apuntadas revisiones periódicas.