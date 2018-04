Despacito logró un nuevo récord en YouTube

Cuando el éxito de Despacito parecía haber quedado atrás, el hit de Luis Fonsi vuelve a lograr un récord.





Su videoclip acaba de pasar la barrera de las 5 mil millones de reproducciones en YouTube, siendo en único que supera esa marca en la historia de la plataforma.





"5 billones de gracias", comentó el cantante puertorriqueño en sus redes sociales, agradeciendo al público este nuevo récord.

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee



El video musical se convierte así en el más visto de YouTube, dejando muy atrás al segundo lugar, el video See you again de Wiz Khalifa con Charlie Puth, que bordea los 3 mil 500 millones de reproducciones.





Además, el popular remix en inglés del tema, interpretado por Fonsi, Daddy Yankee y el canadiense Justin Bieber, ya supera los mil millones de reproducciones en Spotify, siendo la primera canción en español que alcanza esa cifra.





Actualmente, Fonsi suma visualizaciones con su más reciente éxito, Echame la culpa, interpretado junto a Demi Lovato . El video ya logró superar las mil millones de reproducciones en YouTube, y es uno de los mayores éxitos radiales actualmente.





Mientras, Daddy Yankee hace lo suyo con su hit Dura, actualmente el tema más escuchado en 19 países, indicó Billboard.





Fuente: La Tercera