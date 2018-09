Calentitos los panchos: hubo insultos entre jugadores y pelea con hinchas de Boca

El colombiano le reprochó esa decisión y el ex Vélez explotó: "La c... de tu madre". El enojo no cesaba y debió intervenir el propio Javier Pinola para evitar que los compañeros continúen con el elevado nivel de discusión.

Minutos más tarde, todo ese descontento que se visualizaba en el terreno de juego se trasladó a las tribunas: las cámaras tomaron el momento exacto en el que un grupo de fanáticos se peleaban en la platea. El cruce no pasó a mayores gracias a la intervención de otros simpatizantes que evitaron la pelea.

Fuente: infobae

La primer situación se dio cerca de los 40 minutos, cuandorealizó una maniobra personal cerca del área y terminó la jugada sin notar queingresaba en soledad de frente.