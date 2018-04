Así se defendió una periodista del acoso de hinchas de Guadalajara

María Fernanda Mora, una reportera mexicana del canal deportivo Fox, fue víctima de acoso sexual este miércoles mientras realizaba una transmisión en vivo después del partido entre Guadalajara y Toronto, que consagró a Chivas como ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

La euforia de la afición se disparó. Festejaban abrazándose unos a otros, gritaban y cantaban en favor del nuevo campeón de la Concachampions, todo aquello quedó grabado en el reporte de la periodista que hacía su narración desde La Minerva, en Guadalajara, cuando uno de los seguidores del "rebaño sagrado" se acercó a ella y la tocó de forma inapropiada.

Al parecer, fueron varios hombres los que repitieron la acción. En protesta, cuando ya terminaba su enlace, María Fernanda golpeó con el micrófono al primer hombre que se había acercado. "Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias!", confirmó la reportera en su cuenta de Twitter.

Al otro lado de la pantalla, los compañeros de Fox Sports que dieron cobertura al partido reprobaron la actitud de los aficionados. José Pablo Coello, cronista de juegos deportivos y conductor de la televisora anunció que buscarán sanciones para este tipo de comportamiento.





La cara del agresor quedó grabada, pero hasta el momento se desconoce si la reportera denunció el abuso ante la justicia. El club deportivo Guadalajara tampoco se ha pronunciado sobre el caso.





En el vídeo se ve a la periodista llamando la atención a los seguidores en numerosas ocasiones por sus actitudes. Lorenzo estalló cuando uno de estos aficionados decide tocarla. "¡No me toques, no me toques!", gritó la reportera.