Así reveló un piloto de EEUU cómo fue su encuentro con un OVNI

Fravor piloteaba un caza F/A-18 en una misión de entrenamiento en el sur de California cuando controladores de uno de los barcos de la Marina reportaron de objetos que caían desde 80.000 pies (24.000 metros) de altura y que luego ascendían directamente en posición vertical, recordó Fravor en entrevista con ABC News.





Mientras buscaban el objeto que aparecía en el radar, otro piloto vio algo.





"Miramos hacia abajo, vemos una perturbación blanca en el agua, como algo debajo de la superficie, y las olas se rompen, pero miramos a su lado, y está volando, y es este pequeño Tic Tac blanco, y se está moviendo alrededor, izquierda, derecha, adelante, atrás, simplemente al azar", dijo.





El objeto no mostraba las señales típicas de un helicóptero o avión al hacer contacto con el agua. Entonces Fravor y su compañero comenzaron a descender para investigar el objeto, que comenzó a reflejar sus movimientos antes de desaparecer, contó el expiloto.





"A medida que comenzamos a cruzar, aceleró rápidamente, subió más allá de nuestra altitud y desapareció", recordó Fravor.





"Cuando comenzó a acercarse a nosotros, cuando comenzamos a descender hacia él, estaba volando en forma alargada, por lo que es [como] un Tic Tac, con el extremo redondeado yendo en dirección hacia adelante... No sé qué es. No sé lo que vi. Sólo sé que fue realmente impresionante, muy rápido y me gustaría pilotarlo", precisó.





La perturbación en el agua también desapareció con el objeto, recordó: ni rastro de espuma.





"Así que dimos la vuelta, no podíamos haber estado a más de un par de millas de distancia, y no hay agua blanca en absoluto en el océano", dijo Fravor. "Solo azul".





En sus 18 años como piloto, nunca vio nada similar.





En ese momento, decidieron regresar para completar el ejercicio de entrenamiento cuando les dijeron que el objeto o algo similar había reaparecido en su radar.





Otro avión que se lanzó desde el portaaviones USS Nimitz por la misma época fue capaz de grabar al objeto en un canal infrarrojo.





Recordó que la velocidad del objeto, que según dijo no tenía ningún rastro de vía de escape en la exploración infrarroja, era deslumbrante.





"Ningún avión que conozcamos puede volar a esas velocidades, maniobra así y se ve así", dijo el colaborador de ABC News y ex coronel de Marina Stephen Ganyard.





El video tomado con cámara infrarroja -que verás debajo-, así como las revelaciones de Fravor, forman parte de una serie de sorprendentes revelaciones que comenzaron el fin de semana, cuando medios estadounidenses revelaron la existencia entre 2007 y 2012 del Programa de Identificación de Amenaza de Aviación Avanzada, un proyecto secreto del Pentágono.





Es la primera vez que se reconoce la existencia de un programa para estudiar posible vida extraterrestre, después del llamado Proyecto Libro Azul, que funcionó entre 1952 y 1969. La existencia de otro presunto proyecto, llamado Área 51, nunca ha podido ser confirmada.





El avistamiento de Fravor fue estudiado como parte del proyecto que concluyó en 2012, y los expertos no hallaron explicación para lo que vio.





Luis Elizondo, el experto que estuvo a cargo del programa, renunció al Departamento de Defensa en octubre, inconforme con el secreto y desdén con que era tratado el programa dentro de la sede del mando militar estadounidense.





De hecho, al divulgarse su existencia y su presupuesto -22 millones de dólares- esas críticas salieron de las paredes del edificio pentagonal. Pero Harry Reid, quien fuera líder de la mayoría demócrata del Senado durante el gobierno de Obama, considera todavía que ese dinero estuvo bien gastado.





Elizondo, por su parte, cree que queda mucho por investigar.





"Mi creencia personal es que hay pruebas muy convincentes de que puede que no estemos solos", dijo Luis Elizondo en una entrevista con CNN.





"Encontramos mucho", dijo Elizondo.





Sobre el OVNI que avistó Fravor, y que sin dudas lo fascina también, comentó: "No tienen ningún servicio de vuelo obvio, ninguna forma obvia de propulsión, y una maniobrabilidad extrema más allá, me atrevería a decir, de las fuerzas G sanas de un ser humano o cualquier cosa biológica".





Tras dejar su empleo en el Pentágono, Elizondo trabaja para la Academia de Artes y Ciencias "To the Stars", cofundada por el exmúsico de Blink-182 Tom DeLonge, y dedicada a investigar asuntos relacionados con el secreto gubernamental y temas más esotéricos, como los OVNIS.





Quizás las revelaciones del programa del Pentágono y el avistamiento de Fravor nos acerque más a la respuesta de lo que todos nos preguntamos hoy: ¿existe en verdad vida extraterrestre inteligente cerca de nosotros?

