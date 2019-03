Valeria Archimó explotó en sus historias de Instagram: "Me robaron todo"

La inseguridad sigue castigando fuerte a la ciudadanía y ya comienza a ser una cuestión imparable con la que nos acostumbramos a convivir día a día.

Este miércoles, una de las tantas personas que seguramente haya sido víctima de este flagelo, fue la bailarina Valeria Archimó.

Desde sus Historias de Instagram, la mujer de Guillermo Marín, denunció, desesperada, el robo de su cartera, en cuyo interior se encontraban importante documentación como los pasaportes de su marido y Ámbar, la hija de la pareja.

"Horrible. Vine al centro comercial Novo Pacheco, cerca de mi casa, para ir a la farmacia...", arrancó a contar Valeria visiblemente angustiada por la situación que acababa de vivir.

"Tenía la cartera dentro del auto... me lo abrieron y me robaron la cartera con todos los documentos, los pasaportes que mañana tengo que presentar para hacer el trámite para la Visa de Ámbar, mía y de Guillermo... no les sirve para nada", continuó. Y remarcó: "Me robaron todo".

En el video compartido, las imágenes muestran que el vehículo fue barreteado.

Ojalá pueda recuperar los pasaportes.

