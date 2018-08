Uber llegó a Mendoza y los taxistas irán a la Justicia

Ni las conversaciones con el oficialismo en el plenario de comisiones del lunes, ni la manifestación y el corte de calles, ni la presión de los dirigentes gremiales en la Legislatura de Mendoza fueron suficientes: la voluntad de los legisladores que se mostraron de acuerdo con el proyecto de movilidad, que permite la llegada de Uber y otras plataformas digitales para pedir un auto de traslado, fue más fuerte que los deseos de los taxistas de frenar la iniciativa.





Sin embargo, estos prometieron arremeter contra la ley. Así lo aclaró Fernando Sáez, representante de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam): "Que no les quepa dudas de que vamos a ir a la Justicia, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, y veremos si podemos realizar amparos por parte de los trabajadores", manifestó el dirigente.





Según agregó, los aspectos más preocupantes de la ley son tres: que saquen a los taxis y remises de servicios públicos y los recategoricen como "de interés general".





Esto afectará a cómo se van a entregar las licencias a futuro. Hasta ahora se entregaban a través de un sorteo, por medio de la Lotería de Mendoza . Se compraba el pliego y se realizaba el sorteo. Hoy queda a merced de un funcionario público. Además, se quejan de que la nueva ley los llena de obligaciones pero les quita los beneficios de ser servicio público.





Otro aspecto con el que están en desacuerdo es con el de las mandatarias, pues al no haber límites claros y al no hacerse más la adjudicación de licencias por sorteo, cualquier empresario puede pedir que le entreguen permisos para 150 autos, y esto no se podrá cuestionar.





Por último, se quejan del ingreso de las plataformas digitales. "No estamos en desacuerdo con Uber ni otras empresas, sino que queremos que se regule para evitar competencia desleal", manifestó Sáez.





En tanto, desde la empresa Uber comunicaron que "estamos muy entusiasmados por el consenso al que llegaron los legisladores de Mendoza. Esta nueva ley abre la puerta a todas las personas que hoy buscan soluciones de movilidad y oportunidades económicas. Vamos a trabajar para que nuestra operación contribuya a traer estos beneficios, al desarrollo de la provincia y la apertura internacional".