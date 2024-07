Tensa relación entre Fátima Florez y su productor

"No está bien la relación entre Guillermo Marín y Fátima Florez, no venía bien y Guillermo, según me cuentan mis fuentes, quiere terminar con esta relación laboral. Cuestiones de trabajo, de pensar distinto, lo del Luna Park fue el cortocircuito", se indicó en el programa que conduce Susana Roccasalvo.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con el empresario Guillermo Marín quien desmintió rotundamente cualquier tipo de conflicto con Fátima y aseguró que en pocos días ya estarán pensando en lo que será la nueva temporada de verano, tras el éxito de Fátima 100%.