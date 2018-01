Sorprendieron a un policía con una mujer en un móvil durante el horario de trabajo

Un policía fue sorprendido cuando estaba con una mujer en su horario de trabajo, uniformado y con un móvil. Fue en calle San Martín Sur, de Godoy Cruz. Se desconoce su hubo sanciones.



Cerca de la 1 del domingo pasado, las cámaras del Ministerio de Seguridad, detectaron un móvil de la Unidad de Acción Preventiva ubicado en calle San Martín Sur, justo en la estación de servicio Octano, en Godoy Cruz.



Vieron que un policía uniformado estaba apoyado en el móvil mientras besaba apasionadamente a una mujer, lo que implica una falta grave administrativa.



Inmediatamente otros móviles de la zona fueron hasta el lugar e identificaron al efectivo, cuyo nombre no trascendió, y tampoco se sabe si hubo sanciones o no.



Además, indicaron que los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) no pueden acceder a las imágenes grabadas en ese horario.