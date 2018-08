Musas reinauguró su local y presentó la nueva temporada Primavera-Verano

Hablamos con su dueña Flor Gallastegui y nos dijo: "esta colección se viene con muchos colores, texturas y tramas divinas. Todo lo que necesitamos para crear nuestro propio estilo, desde un pantalón oxford hasta un chupin, faldas, short, vuelos, tops, vestidos anchos, vestidos al cuerpo. En fin, ahora la moda pasa por la personalidad de cada una y como la sabe llevar. Ya no hay un básico que no te puede faltar, o algo que tengas que descartar de tu guardarropas. Por eso me encanta y espero que puedan disfrutarla tanto como nosotras."