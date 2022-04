Silvina Luna recibió el alta médica y volvió al "Hotel de los famosos"

“Volví recargada”, atinó a decir la actriz, con una sonrisa plasmada en su rostro por esta nueva etapa. Y sobre su cuadro, agregó: “Me pusieron sueros. Me fui de acá al hospital y del hospital a acá sin escalas”.

“Voy a volver con otros cuidados, que -por ahí- las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo. Tienen que ver con más hidratación, con comer sin sal, con alinearme más con las comidas y con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio”, continuó la rosarina.

Y cerró: “También no tomar sol y varias cositas, pero bueno. Me cambiaron la medicación, me van a ver la cara hinchadita estos días, por eso”.

El emotivo mensaje en Instagram de Silvina Luna

Silvina Luna dejó un emotivo mensaje en Instagram tras concretar su regreso al reality El hotel de los famosos luego de dejar el programa por algunos inconvenientes en su salud hace unas semanas.

"Hoy decidí volver, con alegría!. Yo sé que quizás hay personas que pensarán: “Pobre, lo que le pasó...”. Sin embargo, les cuento que estoy más fuerte que nunca", comenzó su mensaje.

"Lo ideal sería que no me estén pasando estas cosas. Pero no me siento víctima; tomo responsabilidad de mi vida y sigo adelante trabajando conmigo internamente y con todos los cuidados necesarios", siguió emotiva.

Y remarcó el apoyo recibido estos días: "Y también gracias a la fuerza de todos ustedes, que me apoyan y me inspiran a ir por más. Fue muy importante sentirlos tan cerca estos días".

"Todos tenemos adversidades, nuestras luchas. Algunos de salud, otros en su economías, o en la pareja. Yo tengo este desafío. Que me condiciona pero no me determina en seguir valorando, recibiendo y disfrutando las experiencias que me regala la vida", cerró Silvina Luna.