¡Se le fue la mano! Eleonora Wexler lastimó a una compañera en una escena violenta

Eleonora Wexler, una de las protagonistas de la miniserie "Tu parte del trato", opinó de lo complicado que es hacer una escena de sexo y de violencia.













"Siempre las escenas de sexo son incómodas, como las escenas de violencia, yo respeto todo y creo que lo que le pasa a Nico Cabré, que no le gusta tener esas escenas, se siente incómodo. Yo tengo una escena pero es mucho más liviana que las que tiene él con Jazmín", sostuvo la actriz en charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad.









Y remarcó: "Hace mucho tiempo cuando hice una película, el director quería que haga un medio desnudo y no se había hablado, no fue para nada cómodo, de hecho la escena no quedó en la película. Eso me sirvió para aprender que esas cosas siempre se hablan antes".









En ese sentido, la actriz comentó una escena en particular en la que quedó mal por que le dejó un golpe, sin querer, a una colega.





"Con una compa√Īera, que le pido perd√≥n, fue hace mucho tiempo, ten√≠amos que hacer una escena de violencia y Victoria Carreras era una mucama y yo la maltrataba, en un momento la tuve que patear, ten√≠a plataformas y le dej√© un chich√≥n en la cabeza, me sent√≠ muy mal durante mucho tiempo, lo pienso y digo pobre, pero igual nos seguimos hablando, est√° todo bien", cerr√≥ Wexler.