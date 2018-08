Se conocieron detalles de la explosión en la escuela de Moreno: habló el gasista

El gasista matriculado Cristian Recovene había hablado a las 8 de la mañana con la vicedirectora Sandra Calamaro para revisar un desperfecto en la escuela de Moreno en la que luego explotó una garrafa de gas y murieron dos docentes.





Cuando llegó al colegio de Moreno ya había explotado. Quien la había llamado esa mañana estaba muerta, al igual que un auxiliar docente.





La vicedirectora que murió sintió olor a gas, llamó al gasista a las 8.06 y un minuto después explotó. Según lo que el gasista declaró ante la fiscal Urrutia, la vicedirectora tenía decidido suspender las clases hasta resolver la situación con las pérdida de gas.





"Ella nos llamó hoy a las 08:06. Me dijo que seguía sintiendo olor a gas, le dije que a las 9 iba a ir. Me dijo que su intención era suspender las clases. Al minuto la llamé y no me contestó más. Llegué a la escuela, me encontré a la policía. Me dijeron que había explotado una garrafa y había fallecido la vicedirectora", reveló.





Escuela Mroeno



Recovene declaró en la Justicia que la tarde anterior estuvieron en la escuela y que advirtió que "había una conexión irregular, porque la cañería tenía instalada una pieza "T". Uno de los extremos iba a la estufa y el otro al anafe. "Por esa razón inhabilité el anafe", destacó.





El gasista recordó que el día anterior dejaron en claro que el aparato no debía utilizarse y que estaba en observación.





Recovene aseguró que fue contratado por el Consejo escolar de Moreno, pero que no tenía firmado ningún papel. Ese consejo escolar fue intervenido en octubre del año pasado por graves irregularidades. Un dato se destaca: recibió este año 96 millones de pesos para infraestructura escolar. A raíz de la intervención, se denunció penalmente a 16 personas, entre ellos 5 consejeros. Hace 10 días la Justicia los imputó y les tomó declaración indagatoria.





En repudio a lo ocurrido, los gremios docentes llevan hoy adelante un paro en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.