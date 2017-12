Walberto Allende: "No acompañaremos el proyecto de la Reforma Previsional"

Luego de que se obtuviera dictamen de mayoría en la reforma tributaria, y en medio de una reunión signada por empujones, insultos y fuertes críticas por parte de la oposición, gremialistas, agrupaciones sociales y de jubilados, Cambiemos consiguió dictamen para el proyecto de Reforma Previsional. Walberto Allende, diputado nacional por San Juan, fue contundente con su mensaje y dijo que votará por el "No", respetando la misma línea que les pidió el gobernador, Sergio Uñac, semanas atrás.





El ex ministro de Desarrollo Humano y actual legislador habló luego de la agitada discusión que se vivió en Buenos Aires mientras se debatía esta reforma y dijo que su voto en contra se debe a que no se aceptaron las modificaciones que pretendían. "Quedó claro cuál es la postura de Cambiemos. No aceptarán ningún cambio" remató el funcionario en Levantate.





Allende además explicó que no se puede acortar los salarios en un momento de aumento de tarifas y de los combustibles. "Estamos en una situación compleja" agregó. En cuanto a la posibilidad de que quienes deseen jubilarse a los 70 años estimó que es un despropósito, ya que se restringe que los jóvenes ingresen al sistema laboral.





Escuchá la entrevista completa: