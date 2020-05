Uñac, tras el polémico cuarto caso: "Que un problema no nos empañe todos los logros que hemos obtenido"

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, emitió un mensaje de 15 minutos para expresar su enojo por el polémico caso de la médica infectada por negligencia propia y llamó a los sanjuaninos a no retroceder en el proceso alcanzado.

En un discurso que duró un poco más de 15 minutos, el gobernador Sergio Uñac habló a los sanjuaninos tras conocerse el polémico cuarto caso de Covid-19; y de la denuncia a esa paciente que es médica, quien actuó con negligencia e incurrió en presuntos delitos.

"Ante la declaración del cuarto caso positivo de Covid en San Juan, las consideraciones y opiniones son todas válidas. Gracias a Dios vivimos en un sistemas en donde, además de trabajar, también podemos expresarnos", Uñac arrancó con un tono seguro y una línea marcada por la firmeza de sus decisiones al respecto de este caso que fue noticia en el país.

"La gran mayoría de las opiniones sobre este caso salen del corazón de los sanjuaninos y nos sirven para reconducir y mejor lo que haya que mejorar". "La gran mayoría de las opiniones sobre este caso salen del corazón de los sanjuaninos y nos sirven para reconducir y mejor lo que haya que mejorar". Sergio Uñac, gobernador

En ese tono, recordó que el pasado 8 de abril, el gobierno reveló la curva epidemiológica pensada sobre los posibles contagios que pudieron producirse en San Juan a esta altura de la pandemia. "Conté que de los 40.000 infectados, sólo 8.000 podían requerir atención médica, con distintas situaciones de complejidad. Lo conté. Creo que ante más de 60 días de esa declaración los sanjuaninos podemos decir con orgullo y con mucho esfuerzo que los resultados son absolutamente óptimos".

Para resumen de lo acontecido en este último tiempo, mencionó cada uno de los casos y terminó ampliando información sobre el último, el caso de la polémica: "Nos sorprende a todos que es la hermana médica del transportista que dio Covid positivo en San Juan. Tuvo tres exámenes en Buenos Aires y le dieron negativo. Lo llamativo es que el cuarto caso es una hermana suya que era parte del sistema de salud, por que ya no lo es", aclara.

De esa manera, Uñac anunció que, además de denunciarla penalmente, decidieron separarla definitivamente del cargo a ella, al Jefe de la Terapia Intensiva, Carlos Lezcano y a la jefa de Infectología, Sandra Ferrari, del Hospital Rawson.

Asimismo, remarcó que los errores cometidos por unos pocos no pueden bloquear todo el camino transitado por el pueblo sanjuanino. En ese tono, pidió a los sanjuaninos que no abandonen lo construido con esfuerzo. "Que un problema no nos empañe todos los logros que hemos obtenido", remarcó.