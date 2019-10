Violencia y celos en el colectivo: lo amenazó con matarse porque descubrió que él le mentía

"¿Por qué decía que era tu amiga, si vos no tenés amigas? ¿Por qué no la saludaste si te estaba dele mirar? ¡Decime, c** porque me voy a c** tirando del micro. ¡Contestame, c**!, ¡Contesta porque me voy a cagar matando!", los gritos, los desmedidos insultos y las amenazas de una joven que viajaba en el colectivo junto a su novio fueron captados por el celular de un pasajero que hizo viral las imágenes.





















Embed La violencia contundente de la chica, a quien no le importó amenazar a su novio frente a testigos, fue captada y trascendió en la mañana de este miércoles. La joven le reclama a su novio por una chica, por creer que él le está ocultando algo. El joven le pide que se tranquilice aunque no atina a mirarla. Luego de un rato, se para e intenta bajarse, pero la chica intenta retenerlo y lo persigue.













SI SOS VÍCTIMA DE VIOLENCIA LLAMÁ AL 144 O AL 911.