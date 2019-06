Viento Zonda: ¿Por qué no suspendieron las clases?

Hubo muchos llamados a los medios de comunicación de los padres que no comprendían por qué Educación no había suspendido oficialmente las actividades. Hasta último momento estuvieron a la espera de que la resolución de un giro inesperado, pero no ocurrió. Hubo clases y eso desató la polémica en las redes sociales.













Sobre esto habló el responsable del observatorio meteorológico y director de Protección Civil, Alfredo Nardi, y explicó que "cuando a las 12 del mediodía, cuando se tenía que tomar la decisión de suspender las clases del turno tarde, no teníamos ni la información de meteorología, ni la información de la intensidad que iba a tener el Zonda". Por esa razón, no se dio marcha atrás con el comunicado oficial.

















"En ese momento había un Zonda tímido de no más 20 kilómetros por hora. Las ráfagas importantes han empezado a las 14. Entonces, se tomó la decisión de que era más prudente que los padres no fueran a buscar a los chicos a esa hora, sino que se quedaran dentro del aula que era más seguro. Luego, que los retiraran a las 17, cuando salía ese turno, cuando las condiciones fueran diferentes", manifestó Nardi.