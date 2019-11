Video: una mujer se encadenó en la puerta de su casa para no ser desalojada

Mirá la entrevista

"Esta casa es un bien de familia, no se puede embargar, pero un abogado con un juez hizo un acta trucha", dijo la mujer que denunció mediaticamente a un profesional de apellido Villalobos. Según el relato de la mujer, la vivienda es de su madre y en la actualidad la habita junto a sus hijos.





"En el 2017 me enteré que el abogado me quería quitar mi casa y desde hace tres años vengo peleando por ella", agregó Elisa, quien estaba acompañada por varias mujeres. "Cada 21 días me hago quimioterapia. Lo único que tienen mis hijos soy yo. Pido que revisen los expedientes para que se den cuenta que es una estafa", gritó mientras varios patrullero estaban estacionados en la puerta de la vivienda, ubicada en calle Miranda entre Urquiza y Segundino Navarro, Capital.





Desde el Ministerio de Gobierno enviaron a un mediador para que hable con la mujer, pero debido a su estado de vulnerabilidad se hizo imposible, por momentos.