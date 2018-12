Video: un artista sanjuanino participó de un spot que concientiza sobre la violencia de género

Carlos García, líder de la banda Oveja Negra fue parte de un spot que reflexiona sobre la violencia de género. El video fue producido por un diseñador gráfico y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.





El spot centra a una joven como la protagonista del maltrato recurrente por parte de su pareja. "¿Dónde estás? ¿Con qué amigos?, mírame cuando te hablo. Te quiero solo para mí, y si no sos mía no sos de nadie. Perdóname no lo vuelvo hacer. ¿Qué hacés?, estas fea andá al gimnasio...", algunas de las dolorosas frases que se repiten en miles de historias.





Mirá el video: