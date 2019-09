Vialidad Nacional se refirió a la deuda que mantiene con San Juan

Según explican el Gobierno de San Juan financió obras en rutas nacionales iniciadas antes de 2016 y los estudios ambientales de consultoría por el futuro Túnel de Agua Negra, que datan de 2010-2013.









Desde el año 2011 que no se reintegraba el dinero invertido en obras (certificados de obras) por el Gobierno de San Juan. Esto generó la acumulación de una gigantesca deuda que debió asumir la administración del presidente Mauricio Macri.

Frente a esta gigantesca deuda heredada, la actual gestión de Vialidad Nacional firmó en febrero de 2016 un convenio marco por el cual se reconocía una deuda de 1.100 millones de pesos y una adenda de 1.600 millones de pesos en concepto de la actualización de los montos erogados entre 2010 y 2016, los cuales, se acordó, serían reinvertidos por el Gobierno de San Juan en obras en rutas provinciales.





Total de deuda reconocida (febrero 2016): 2.600 millones de pesos.

De aquel convenio marco Vialidad Nacional canceló una primera cuota de 600 millones de pesos, adeudando certificados de obra efectivamente ejecutadas, y quedando el resto a cancelar.





De la adenda se cancelaron cerca de 450 millones de pesos correspondientes a obras efectivamente ejecutadas en rutas provinciales; el resto hasta la fecha no se han ejecutado.





Total pagado: 1050 millones de pesos.

Luego del cambio de autoridades de Vialidad Nacional, realizado en julio de 2018, se reiniciaron las negociaciones con el Gobierno de San Juan por el resto de la deuda.





El 3 de octubre de 2018 se celebró un acta acuerdo complementaria por la suma de hasta 2200 millones de pesos por todo concepto. En este monto se reconocía el monto pendiente del primer convenio marco y la adenda.





El acta acuerdo firmada por ambas partes contemplaba el pago de cinco cuotas de 440 millones de pesos siempre y cuando el Gobierno de San Juan presentara documentación que respaldara el pago de cada desembolso hasta el 31 de agosto de 2018.





Las tres primeras cuotas, por un monto de 1331 millones de pesos, correspondieron al reintegro de certificados de obra y sus adecuaciones por:





 Transformación en Autopista de la RN 40 SUR

 RN 150 Sección I y II

 RN 149 Pachaco-Calingasta

 RN 149 Ullum-Iglesia

 y el monto faltante por los estudios de Agua Negra.





Según VN, tras el primer convenio, la única obra financiada por la Provincia de San Juan es la transformación en autopista de la RN 40 Norte (Callejón Blanco-Campo Afuera), cuyos certificados de obra y sus adecuaciones se cancelaron hasta el 31 de Agosto de 2018, quedando en espera la firma por parte de la Provincia de una nueva adenda por la cual se definía el pago de los certificados hasta la fecha.

Entre 2016 y 2019, Vialidad Nacional ha pagado al Gobierno de San Juan por la realización de obras, adecuaciones de montos y estudios de Agua Negra en torno a 2500 millones de pesos.





De las cinco cuotas acordadas en el acta acuerdo complementaria de 2018, el Gobierno de San Juan quedó pendiente de presentar documentación respaldatoria por las últimas dos cuotas de 880 millones de pesos.









Este monto es reclamado del Gobierno de San Juan en concepto de intereses y diferencias en la cotización de moneda extranjera (dólares y euros) por los estudios de Agua Negra. Dicha consultoría no fue solicitada por Vialidad Nacional, sin embargo, el organismo reconoció su pago.





Cabe destacar que la documentación presentada por estos estudios (facturas y actas acuerdos celebrados en 2013) refleja una deuda contraída en pesos argentinos, por lo que para Vialidad Nacional el reconocimiento de esta deuda está cancelado.

Patricia Gutiérrez, titular de Vialidad Nacional, manifestó que si el Gobierno de San Juan considera que los canales de dialogo se han agotado y decidió recurrir a la instancia judicial, será entonces la Justicia quien decida. "El problema es que el Gobierno de San Juan sigue reclamando un monto de deuda que no han podido respaldar, en su totalidad, con la documentación necesaria".





Para Gutierrez sería una irresponsabilidad reconocer una deuda que no se puede respaldar con la documentación necesaria. "No solo que no corresponde que desde la Nación hagamos eso, sino que desde ningún punto de vista es legal. Frente a la diferencia, creemos que está bien que la Justicia intervenga, y aclare el tema", manifestó en el comunicado de prensa.