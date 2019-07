Viajes de egresados: el sol y la playa, los destinos alternativos a la nieve

/// Por Bárbara Ardanaz

Las agencias de viajes con oficinas en San Juan ofrecen financiamiento a partir del momento que se firma el contrato. Como la inflación no da respiro, la tendencia de los padres es acordar con las empresas al menos dos años antes del viaje, para poder empezar a pagar cuotas con anticipación y que no se perciba tanto en el ingreso familiar. Sumado a esto, las agencias liberan a 1 egresado cada 10, dándole el viaje gratis, que generalmente se le entrega al compañero que no puede viajar o se distribuye ese dinero a favor entre los estudiantes que viajarán para percibir un descuento en el monto total. Incluso algunas empresas dan la posibilidad de que un padre viaje gratis cada 15 o 20 pasajeros; y les otorgan premios en viajes y electrodomésticos a los alumnos para que puedan realizar rifas y recaudar dinero.





Destinos alternativos





En un relevamiento realizado por este medio, los viajes alternativos al tradicional destino de la nieve en Bariloche, es la playa y el sol. Se trata de propuestas diferentes, con calor y que se hacen en épocas del año distintas a las del invierno, entre septiembre y octubre.









Crucero internacional





egresados crucero.jpg





Una de las propuestas más destacadas es el crucero internacional que parte desde Argentina hacia Uruguay y Brasil. La ruta es por Punta del Este, Ilhabela, Angra y finaliza en Río de Janeiro.





El viaje es en colectivo desde San Juan a Buenos Aires y desde ahí se embarcan en el puerto. Son 7 noches a bordo de un crucero; con un mayordomo por camarote; comida internacional y servicio "all inclusive". La embarcación cuenta con canchas de fútbol, vóley y básquet; piscina con jacuzzi; tobogán acuático; teatro; cine 4D; discos; bares temáticos; spa y restaurantes, entre otros servicios. Este destino se efectúa en diciembre.





El costo del viaje por estudiante estimado para el 2020 es de entre $75 mil y $80 mil, mientras que para el 2021 rondará entre $85 mil y $90 mil.