Viajes de egresados a Bariloche: el año que viene, en San Juan costarán $10.000 más

Entonces, para graficar aún más la situación, explican que los valores que se registraron en 2014 eran de $12.000. Esa cifra se disparó a $45.000 este año. El incremento real se produjo entre 2017 y 2018 por las turbulencias que sufrió el dólar. Si se tiene en cuenta lo que costaba un viaje a Bariloche el año pasado, que era de alrededor de $28.000, ahora es de casi el doble.













En este lapso, las propuestas en viajes de egresados dieron un giro orientando su Norte a las playas. Cuba y Brasil se convirtieron en los destinos alternativos que también sumaron adeptos en San Juan. Más del 30% de los egresados decidieron no quedarse en Argentina y buscar las arenas blancas. Fue en esta punto cuando la flecha apuntó para abajo en cuestiones de demanda a Bariloche y de 600 interesados pasó a tener en promedio unos 400 al año, por empresa.













En la actualidad son unos 150.000 estudiantes argentinos los que viajan cada año a Bariloche, pero el mayor problema que tiene este destino, que fue remarcado como primordial por varios portales nacionales, es la seguridad. La droga, el alcohol y los escándalos de abusos (tal como ocurrió con Enzo Lampasona, el excoordinador que fue acusado de violar a una joven sanjuanina en el Sur) fueron la razón de renuncia por parte de algunas agencias de viaje en San Juan a ofrecer este paquete.













Lo cierto es que, quienes comparten esta decisión de no ofrecer más viajes a Bariloche, marcaron que los costos no son tan elevados como se presentan y que los números que se registran están marcados por la especulación y el abuso. Pese a esto, el año que viene viajar a Bariloche con un contingente estudiantil costará al menos $55.000, cuando en realidad, el viaje particular, en hotel de categoría, al pie del cerro, con una excursión, cuesta unos $45.000.









Los precios:

2014: $12.000

2015: $17.000

2016: $22.000

2017:$28.000

2018: $45.000

2019: $55.000













