Vergonzosa toma del Rectorado: Nasisi defendió a los alumnos y dijo que la medida se extenderá hasta este jueves

La insólita justificación de la toma del edificio público dejó en claro la falta de autoridad que reina en todo el ámbito universitario. "Entiendo que en este grupo de alumnos no está en la Federación ni en algunos centros de estudiantes que ya se han expresado en contra de este tipo de medidas, pero no hay ningún problema, está todo tranquilo" fueron algunas de las resonantes frases que dejó el rector en radio Universidad. Además, dijo que la toma según le explicaron los alumnos será hasta este jueves por la tarde, pero hasta el momento no hay certeza sobre la extensión de la medida que lo dejó fuera de su oficina.

Por otra parte, la vicerrectora, Mónica Coca, tomó la misma postura que Nasisi y dijo que está totalmente compenetrada con los fundamentos de los jóvenes en el sentido de la defensa irrestricta de los principios de gratuidad, de enseñanza pública y laica. Quiero decir que es una toma pacífica, sin ningún problema, según publicó también radio Universidad.





Por ahora en el lugar reina la falta de autoridad y el reducido grupo de alumnos pasó la noche en el lugar e insólitamente a través de las redes sociales pidieron abrigo, alimentos y fármacos. El pedido se realizó durante las últimas horas del miércoles y generaron el repudio de la sociedad en general.