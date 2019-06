///Por María Alejandra Araya

-El loco, el carro, la emperatriz y el colgado invertido. Adem√°s de algunas espadas y bastos.





-¬ŅQu√© dec√≠s, de qu√© habl√°s?





-Llegaré a cumplir mis objetivos, con esfuerzo y voluntad pero... ¡Tengo limitaciones autoimpuestas! Cambios que no se dan porque no permito que mi intuición me guíe. Ah, ah, ojo al piojo: No me tengo que hacer cargo de tooodo, solo de lo que me corresponde. Prio-ri-zar-me y fluir. Eso salió en el Tarot.





-¬ŅTarot? Mmmm ¬ŅCu√°nto pagaste?





-Cincommmshhh entos.





-No entiendo, Gladys. ¬ŅCu√°nto?





-Cinco mil quinientos. ¬°Pero es la mejor!





La vaga no quería ofenderla por eso se quedó callada. Lo que le permitió saber que la tarotista atienda a políticos, mujeres de políticos y demás personalidades sanjua. Su agenda está colapsada.





-¡No sabés lo que me costó conseguir un turno! Vos tendrías que ir.





-¬ŅPara qu√©?





-Para... para... ¡qué pregunta, vaga! Para saber si tenés enemigos, si te han hecho amarres. ¡Predice tu futuro!





Su amiga sigui√≥ hablando de otros temas, por ej, c√≥mo hacer para que el Maxi, la Mica y la bendici√≥n que tiene dos a√Īos se independicen y no solo dejen de vivir con la Gladys, sino de la Gladys; de qu√© manera sacarse los veinte kilos de m√°s sin dejar de comer semitas y qu√© n√ļmeros saldr√°n esta semana en el Quini.





La vaga la escuchaba y por ah√≠ met√≠a bocadillos del tipo: Tu hijo y tu nuera tienen que trabajar, Gladys. Podr√≠as ayudarlos a pagar un alquiler, hasta que se acomoden. Despu√©s... y... es cuesti√≥n de ellos. ¬°Ah√≠ s√≠ te va a alcanzar la plata! ¬ŅQuer√©s que te pase a buscar y ven√≠s al gym conmigo?





La Gladys se quedó en silencio un rato. Reflexionaba. Estaba construyendo la verdad, esa entidad abstracta, caprichosa y huidiza, que nos permite restablecer el equilibrio.





-La culpa de todo la tiene el colgado invertido.