Verano 2021: sólo tres clubes del dique habilitaron sus playas para bañarse

Ahora antes de salir rumbo al dique, las personas deben saber a dónde se pueden bañar y cómo es el sistema para ingresar porque, por ejemplo, en el complejo de la Universidad los turnos para ir el viernes, sábado o domingo, se sacan por WhatsApp desde el miércoles y hasta el viernes.

Desde Náutica, indicaron que las personas solo se pueden meter al espejo del agua en tres clubes, en el resto no se podrá. El motivo, es principalmente es porque en esas zonas no hay agua. Punta Tabasco, el Náutico y el Club de Vela y Remo, tienen habilitadas playas para bañarse. Del Bono, Las Terrazas, Complejo ASER, el Complejo de la UNSJ y el Palmar del Lago, no habilitaron este servicio.

Aquellos clubes que tienen pileta ofrecen ese servicio a quienes quieran pasar una tarde en el lugar, es el caso de El Palmar o la UNSJ, siempre con los protocolos sanitarios implementados para la habilitación de piletas, es decir turnos en el agua de 45 minutos. En el resto se puede usar ingresar como camping, con las medidas sanitarias que tienen los clubes.

Otro punto a tener en cuenta es que sólo los clubes privados están habilitados, por tal motivo se intensificaron los controles para evitar que las personas ingresen al espejo del agua por lugares no autorizados.

En tanto que en el dique Punta Negra, si bien es conocido que no está habilitado para nadar, las actividades que sí se pueden hacer son kayak, buceo, pedales y el viaje en catamarán.

Protocolo para las playas del Dique de Ullum

• Día y Horario: de Lunes a Domingos de 8 a 19.

• El interesado debe solicitar el permiso emitido por la Secretaria de Deportes a través de la página: sedacreditaciones.com/deportes.

• El presidente o responsable de la institución deberá contar con la habilitación de #Institución Deportiva Responsable emitido por la S.E.D, en caso de no contar con ella deberá ingresar a sanjuan.gob.ar, y cargar los datos de la institución para poder obtener la autorización.

• Posterior a esto deberá acercarse por la Secretaría de Deportes para firmar las declaraciones juradas correspondientes #Institución Deportiva Responsable.

• Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, para la apertura y funcionamiento del establecimiento deberá contar con las habilitaciones municipales y salud pública.

• Cada club y/o concesionario deberá contar con cartelería informativa que indique horarios y áreas de natación supervisada por guardavidas.

• Cada club y/o concesionario debe controlar el ingreso de las personas, debe CONTAR una planilla de ingreso/egreso del club, con NOMBRE, APELLIDO, DNI, TELEFONO, con control de TEMPERATURA de todas las personas que ingresen al CLUB o CONCESIONARIO para desarrollar la actividad de esparcimiento acuático.

• Se debe cumplir con la reglamentación de la ley 826-G y su Decreto reglamentario n°304 y 008 del año 2001.

• Debe gestionar una autorización ante Coordinación Náutica Tel 264-5313383, dependiente de la Secretaria de Estado de Deportes (anexo I calle San Luis y Aberastain, horario de 8 a 13, de lunes a viernes).

• Queda prohibido el esparcimiento acuático fuera de las áreas boyadas.

• Las áreas boyadas habilitadas deben contar con la supervisión de guardavidas avalados por la S.E.D. nuestra provincia.

• Para eventos deportivos de natación se debe gestionar una autorización previa ante Coordinación Náutica dependiente de la S.E.D.

• Es responsabilidad de los clubes informar a la guardia de Seguridad Náutica apostada en cada uno de los Diques el horario de apertura y cierre de la actividades, a través de la frecuencia de radio canal 16 VHF y/o a los teléfonos correspondientes (Ullúm 264-6703953, Cuesta del viento 264-6617907 y Punta Negra solo radio VHF canal 16)

• En el ares de playa se deberá señalizar y sectorizar por boxes o burbujas con una superficie entre 6 y 8 mts2 con una capacidad máxima de burbuja de 8 personas, separadas 2 metros entre burbujas.

Solo en el espacio dispuesto de la burbuja quedaría exceptuado el cumplimiento de la distancia social y el uso de cubre boca

• No interactuar con los integrantes de otras burbujas (no compartir elementos personales o utensilios)

• Disponer áreas de acceso con ingreso y egreso diferenciados.

• Establecer la carga / capacidad de la zona bollada a fin de habilitar ocupación y turnos para uso de la misma. Respetar el 40% de ocupación o aforo en cada turno o rotación de uso (para cálculo de capacidad 1 persona por metro cuadrado).

• Efectuar limpieza de superficies y mobiliarios del área perimetral, reposeras, sillas, etc., entre cambio de turnos.

• Respetar distancia social recomendada de 2 mts. entre personas.

• Delimitar áreas de ocupación en área boyada.