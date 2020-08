El sector comercial está preocupado por la situación económica y por la falta de fluidez y rentabilidad que nuevamente los golpea, tras la vuelta a fase 1 por el brote generado en Caucete.

El adelanto que realizó el gobernador Uñac con respecto a lo que ocurrirá desde el 5 de septiembre, no alienta demasiado a los comerciantes, ya que el hecho de trabajar de manera remota no gusta.

Según los responsables del sector, no es un capricho, ya que el problema tiene varias raíces. Primero, aseguran que la facturación cae extrepitosamente cuando se trata de una venta online. Por otra parte, preocupa la mala conectividad que hay en las zonas comerciales, eso también los perjudica.

Así lo reflejó el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, en AM1020 este lunes; quien manifestó su preocupación por el resultado que arrojará la paralización total, por segunda vez en el año del comercio.

"La venta online no sirve porque no llega ni al 10% de la facturación. La carga inflacionaria más las complicaciones electrónicas no ayudan. La inseguridad genera preocupación y nervios. No queremos que la situación se desmadre y hay incertidumbre", remarcó.

En el marco de esta etapa de angustia que atraviesan los comerciantes, aseguran tener en claro que saben lo que tienen que hacer: convivir con la pandemia. "Tenemos el diario del lunes del mundo con las cosas buenas y las cosas malas. Si no aprendemos a convivir con el virus no vamos a poder salir adelante", destacó MInozzi.

Además subrayó que "los contagios no vinieron por el comercio ni por la industria", y que eso es una realidad. "El balance es negativo y pobre. Somos conscientes de que si abrimos tampoco es se nos va a llenar de gente. Tampoco tengamos una conectividad razonable", dijo.