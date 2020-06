Desde Salud no descartan sufrir un pico de contagios como en otras provincias

"Nos hemos preparado para tener 500 personas graves. Por suerte, a razón de las medidas que se tomaron, no ocurrió. Esto, no significa que no tengamos un pico de contagios como sucedió en otras provincias; pero estamos preparados". Así lo indicó la ministra de Salud, Alejandra Venerando, este jueves.

Esto denota los más de 200 respiradores con los que cuenta la provincia, que fueron adquiridos de manera progresiva y escalonada, desde comenzó la pandemia.

En aquel momento la inversión esperada era de 15 millones para la compra de insumos; sin embargo, la inversión alcanzó los $500 millones.

"La compra de todos los insumos que aún tienen que llegaron y que llegamos, nos permiten preparar para un escenario que puede ser más complicado", marcó la ministra.

Con esta frase remarca la importancia de seguir con las medidas preventivas en el marco de la cuarentena, en la fase 5 que atraviesa San Juan, aunque con la previsión de no estar exentos de caer en casos como pasó con Formosa. Esta última provincia, pasó de no tener ni un solo caso a lo largo de los primeros meses a tener 33 en pocos días.