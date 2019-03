Veda electoral: el sábado los sanjuaninos deberán salir a cenar en un horario atípico

Los encuentros privados y familiares que no sean numerosos están permitidos, sin embargo, no sucederá lo mismo con las reuniones públicas. Al respecto, el artículo 54, inciso B de la Ley N° 1268, sobre las prohibiciones el día de las elecciones, describe que "los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, eventos deportivos y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, desde 24 horas antes del inicio de los comicios y hasta pasadas 3 horas de clausurado".





Por otro lado, el inciso C del mismo artículo del Código Electoral Provincial prohíbe "el expendio de cualquier tipo de bebidas alcohólicas en lugares abiertos o cerrados desde las 23 del día anterior a los comicios y hasta 4 horas después del cierre del mismo".





Esta prohibición afectará a los bares y locales bailables el sábado, que no podrán abrir sus puertas. Pero la novedad en esta oportunidad es que la medida alcanzará también a los restaurantes debido a que la veda electoral comenzará desde las 22, cuando normalmente empezaba a la medianoche. En este contexto, los locales gastronómicos que deseen abrir deberán hacerlo en un horario atípico para los sanjuaninos y cerrar a la hora del comienzo de la veda.





Las sanciones para aquellos que no cumplan con la regla establecida, están determinadas en la mencionada Ley. Respecto de las reuniones públicas, "se impondrá multa de hasta 10 mil U.T. al organizador de reuniones públicas que impliquen la concurrencia plural de electores o la realización de espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, eventos deportivos y toda clase de reuniones públicas que no sean el acto electoral mismo desde 24 horas antes del inicio de los comicios, durante su desarrollo y hasta pasada 3 horas de ser clausurado".





Sobre el expendio de bebidas alcohólicas, "se impondrá multa de 6 mil a 10 mil U.T. y/o arresto de 3 a 15 al que expidiere cualquier tipo de bebida alcohólica en lugares abiertos o cerrados desde las 23 horas del día anterior a los comicios y hasta 4 horas posteriores al cierre del mismo".