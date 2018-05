Vecinos de Rivadavia denuncian que fueron estafados por tres inmobiliarias

Un grupo de personas denunció públicamente ante las cámaras de Canal 8 que fueron estafados por inmobiliarias. Los perjudicados compraron los lotes y la urbanización hace 6 años y todavía no pueden comenzar a construir.





Según manifestaron las presuntas víctimas, en el 2012 comenzaron a pagar cuotas que cancelaron en el 2015 por la compra de lotes en la zona de Meglioli y República del Líbano. Las inmobiliarias que los vendieron son Casalista, Nueva Inmobiliaria y Velasco.





La inmobiliaria dice que ellos hicieron contrato con el municipio donde constaba que utilizarían postes de madera y que eso no está permitido en el proyecto. Por otro lado, una de las firmas culpa a la comuna de no finalizar los expedientes, motivos por los cuales todavía no pueden comenzar a construir. Esto es lo que dicen los vecinos: