Vecinos le pidieron a Emilio Baistrocchi más espacios verdes

"Nuestro lema es 'Hacer Mejor' porque estamos convencidos que podemos lograrlo", dijo Emilio Baistrocchi, precandidato a intendente por la Capital, ante un nutrido grupo de vecinos en el barrio Ferroviario.





En el marco de la campaña ante las PASO, que se realizarán el próximo 31 de marzo en San Juan, la agenda de Baistrocchi rebosa de pedidos de vecinos que quieren recibirlo en sus sedes.





En este caso, en el Ferroviario, le dijeron que el lugar necesita un espacio comunitario y espacios verdes.





Baistrocchi les recordó que hay una comisión que trabajará especialmente en la urbanización y mejora de espacios verdes en la Ciudad y ya hay proyectos para forestar. "Si ustedes caminan por el centro verán que en todas las cuadras falta uno o varios árboles, nosotros vamos a colocar todos los que deben ser repuestos y más", dijo.





El ministro de Gobierno (de licencia) admitió que la precandidatura es todo un desafío, pero lo mueve la meta de hacer que lugares como este barrio, ubicado casi en el microcentro de la Ciudad, sean tenidos en cuenta y puedan resurgir.





"Muchos otros barrios como este están relegados y fuera de cualquier tipo de planificación porque no se ha tenido en cuenta no solamente el lugar sino su gente. Pero si me toca llegar a esta intendencia lo que vamos a hacer, con el apoyo del gobernador, es planificar y cumplir. Sin mentir, sin prometer cosas que no podemos hacer, porque así es como me he manejado en el ministerio de Gobierno", destacó Baistrocchi.





Luego destacó que la provincia está mejor que el resto del país porque no se gasta más de lo que entra y porque se actúa con responsabilidad, "no prometemos cosas que no vamos a poder cumplir", repitió.





También invitó a los asistentes a formar parte del equipo y a aportar ideas para la Ciudad en su espacio del frente Todos, ubicado en la esquina de Libertador y Ramón y Cajal. Allí, explicó Baistrocchi, existen diferentes comisiones relacionadas a infraestructura, desarrollo urbanístico, tercera edad, jóvenes, salud, deportes y muchas otras áreas. "Es importante que se acerquen a opinar porque lo que allí se decida deben ser cosas pensadas por la gente, porque la ciudad necesita ser pensada por la gente, por el vecino, por ustedes. Nosotros tenemos que cumplir esa planificación", dijo.