Junto al vecino ilustre, Baistrocchi ascendió a becarios de servicios

Treinta y nueve años trabajó Benito Arévalo en el servicio de recolección de residuos de Capital. En su época ni becarios eran, se los llamaba “provisorios”. Este año, por la Fundación de San Juan fue homenajeado como vecino ilustre por el Concejo Deliberante, a propuesta de la intendencia.

“Nunca habíamos distinguido a nuestra propia gente, siendo un área sensible la de servicios y más con alguien de 39 años de trayectoria”, destacó el intendente Emilio Baistrocchi. En su despacho recibió a Benito y lo invitó a compartir la tercera reunión del día, con un nuevo grupo de becarios ascendidos. Juntos compartieron anécdotas de trabajo y superación personal que emocionaron a varios.

“Yo empecé de muy abajo, me hice respetar. Fui capataz y nunca tuve un problema. Les pido chicos que sean educados y cumplan con lo que les ordenen. Van a llegar muy alto y se van a acordar de mí”, dijo Arévalo.

“Yo soy Parra, 15 años trabajando para la muni. Me he subido a camiones, a carros. Primera vez que subo a una oficina de la municipalidad”. El testimonio de uno de los 7 nuevos becarios ascendidos marcó la ronda de historias que se pusieron en común alrededor del escritorio de Baistrocchi.

En ese espacio donde el jefe comunal convocó a sus 6 secretarios a primera hora para pedirles más ahorros, ahora estaban sentados 7 empleados con antigüedad de hasta 20 años en recolección de residuos.

“Hace 23 años que trabajo. Primero cobrábamos $200 después nos bajaron a $180, después a $150. Se le pagábamos igual, contra el barro podrido o a donde nos mandaran”. Es la historia de Ramón Pereira que hoy tiene 59 años y por primera vez pasa a contratado. Desde agosto, dejará de cobrar $7.000 para cobrar $15.500.

“Pasan a contrato con más responsabilidad para con ustedes y para con quienes los han propuesto”, les encomendó el intendente. “No nos conocemos personalmente, eso lo podemos mejorar. Igual es bueno que sepan que no hace falta ser amigo del intendente para crecer”, dijo Baistrocchi.

El jefe comunal reafirmó su proyecto de tener listo antes de fin de año el Estatuto del Empleado Municipal para que se prioricen los pases a planta de personal de servicios, en reconocimiento de la antigüedad y el mérito laboral.

“Vamos a ir eficientizando gastos para poder invertir en nuestros trabajadores. Antes de asumir ya reduje cargos y sueldos. Alquilábamos 50 autos, ahora son 17. Ahorramos en teléfonos, redujimos horas extras. Ahorramos plata para esto. Ahora les tocó a ustedes. Le damos prioridad a dignificar el trabajo del trabajador. Transmitan a sus compañeros que ya les va a tocar a cada uno lo que corresponde”, dijo Baistrocchi.

“Es cierto, yo lo conocí el Club Pacífico a usted en campaña. Yo limpiaba de noche” le dijo Hugo Argüello a Baistrocchi; recordándole que eficientizar gastos para mejorar servicios era una consigna presente en la propuesta y, un año después, es una realidad.

“Nosotros no prometemos lo que no podemos cumplir. No pedimos nada a cambio, no les hemos preguntado de dónde son ni a quién votaron. Créanme que no es fácil y me ha generado fricciones con uno de los gremios. Y no me molesta que me insulten si creo que es por algo justo. Hay 1500 becarios y solo podemos con 90. Pero sepan que vamos para adelante. Si este es un municipio de servicios, el ingreso a planta debería ser del área de servicios; en la medida en la que los recursos lo permitan. Queremos trabajar seriamente y cuando nos vayamos dejar algo bien hecho acá”, destacó Baistrocchi.

Benito Arévalo retomó la palabra para reiterarles un consejo. “Les pido que sean educados. Yo empecé de muy abajo, llegué a capataz. Tuvimos muchas amarguras, las solucionamos. Tuvimos cosas lindas, las disfrutamos. Trabajen y defiendan esto”, dijo el hombre. El intendente agregó que: “muchas veces en la carrera laboral que hace uno hay suerte. Pero el factor que ponemos nosotros es lo que dice Benito: la educación, la voluntad y el compromiso”, reafirmó Baistrocchi.

Acompañaron este encuentro el secretario de Ambiente y Servicios, Javier Rodríguez; el director de Servicios, Carlos Lambrechts y la asesora Luciana Cricco.