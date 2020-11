Varias maniobras para evitar que los sanjuaninos ingresen a lugares ilegales

zona río de san juan.jpg

“Está prohibido el acampe, es decir la mesa con el equipo de mate y no está permitido en lugares done no hay higiene”, añadió a este diario Abel Hernández, subsecretario de Seguridad.

En la zona de Ullum, varios quisieron entrar a playas que están “abandonadas” y no pudieron porque había personal policial en algunas de ellas. Otro de los escenarios que generó la llegada de sanjuaninos fue al costado de las turbinas del Dique de Ullum donde se encuentran dos lugares habilitados, pero al ser domingo se encontraba cerrados. Esto generó la presencia de un móvil policial que no dejaba ingresar a las personas.

Estos lugares con habilitación se encuentran abiertos de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Según pudo ver sanjuan8.com hay varias burbujas para que quienes lleguen lo hagan de manera segura.

Por ahora se desconoce si las piletas y zonas balnearias serán habilitadas por el Comité Provincial de COVID-19.