Vacaciones sin mascotas: cuánto sale dejarlas al cuidado de una guardería

Por Bárbara Ardanaz







sanjuan8.com hizo un relevamiento por las veterinarias que tienen guardería de mascotas disponible para el verano para conocer los precios y los diferentes servicios que ofrecen.

Para los gatos, las propuestas van desde $150 hasta $300 por día. Esto incluye el control las 24 horas, la alimentación y el alojamiento en jaulas de diversos tamaños y comodidades. Sin embargo, algunos de los servicios más costosos no incluyen el alimento y el dueño del felino deberá proporcionarlo al local para los días que esté en la guardería.

Los perros tienen mayores libertades, ya que entre los servicios de alojamientos están los patios cerrados y las salidas en la vía pública con paseador. Generalmente los servicios ofrecidos son con alimentos, salvo excepciones de que estén bajo un régimen dietario o especial. Los precios varían según el tamaño y peso del can y rondan desde $200 hasta $500 por día. Algunos locales no reciben animales de razas peligrosas como pitbull, rottweiler y dogo argentino porque al tenerlos sueltos en patios cerrados deben convivir con otros perros y minimizar los riesgos de peleas.

Otras mascotas que también pueden quedar bajo el cuidado de las veterinarias son las aves domésticas: loros, canarios y hasta teros, entre otros. Estas se dejan con sus jaulas en los locales y los precios se estiman desde $100 con alimento incluido.

En todos los casos, las veterinarias exigen como requisito el plan de vacunas de las mascotas al día y que dejen con los animales algunos juguetes de ellos y/o ropa de sus dueños para que la separación sea la mínima posible.

Es importante destacar que la mayoría de los locales hacen descuentos si el alojamiento es mayor a 15 días o si una persona lleva más de dos mascotas a la guardería podría ahorrar hasta el 50% del total de la estadía. Además, deberán consultar la disponibilidad porque algunas personas precavidas ya hicieron las reservas para que sus mascotas estén bien cuidadas mientras se van a vacacionar.

