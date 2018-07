Vacaciones de invierno: más de 300 personas participaron de la aventura del trekking familiar

El día nublado y fresco le dio un color particular a la jornada de trekking familiar que se realizó esta tarde en Ullum. Con buen abrigo, agua y pasas de uva, unas 300 personas participaron de esta actividad gratuita que organizó el Ministerio de Turismo y Cultura para este receso invernal. "Vinimos desde Córdoba con muchas ganas de conocer San Juan. Por más que llueva, no queríamos perdernos de esta propuesta única", dijo Camila Villegas, una joven que llegó con su familia a la provincia.





Antes de comenzar el circuito, los guías de montaña hicieron cantar y entrar en calor a los participantes. Todos entusiasmados, se subieron a esta aventura que duró una hora. En esta oportunidad, fueron siete grupos coordinados por guías profesionales, quienes brindaron información y tips a los trekkinistas. "Tenemos que tener en claro que esto no es una competencia", dijo uno de expertos en la materia.





Y así fue como transcurrió la caminata. Con muchas ganas de recorrer los escenarios naturales que muestra San Juan. "¡Mirá esa cueva!", gritó Santino mientras señaló las llamativas formaciones. Por momentos, los turistas se tomaron su tiempo para contemplar el paisaje y, lógicamente, registrar con sus celulares las bellezas ulluneras. "Nos encantó conocer este lugar y de esta manera. Estamos fascinados", dijo Sol Villafañe, quien vino con sus sobrinas desde La Rioja.





Unos de los grupos fue el de los más pequeños. Niñas y niños de distintas edades recorrieron el circuito con guías que les enseñaron las nociones básicas de la actividad. Muy enérgicos, caminaron y se sacaron dudas hasta de lo más insólito. Algunos se mostraron cansados, pero ninguno abandonó la caminata.





Por otro lado estuvieron los participantes que se animaron a más ya que hicieron el trekking trotando. De esta manera, cada uno de los trekkinistas eligió hacer la actividad a su gusto y comodidad.





Después del recorrido, el calor llegó con el mate cocido y las semitas caseras. "Me pereció una idea excelente que los turistas tengamos este tipo de oferta. No sólo por ser gratuita sino porque no todos los días podemos contemplar este tipo de postales de una forma particular", comentó Juan Pablo Robledo, oriundo de Buenos Aires.





