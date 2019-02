Uñac y Lavagna analizaron claves para promover el desarrollo sostenible del país

El mandatario sanjuanino agradeció además la presencia del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, a quien calificó como "un querido amigo con quien he tenido el alto honor de conversar sobre el país, sobre el presente que nos preocupa a todos y también sobre las salidas posibles a esta situación", y destacó además la asistencia al evento de dirigentes de todos los sectores de la sociedad, como así también de René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina: "René ha visitado muchas veces la provincia de San Juan y hemos compartido perspectivas que nos hacen crecer como provincia y nos hacen pensar que fundamentalmente tenemos que discutir qué cosas tenemos que hacer desde el Gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Uñac se refirió a la importancia de impulsar un crecimiento equilibrado y puso como ejemplo el recientemente inaugurado Costanera Complejo Ferial San Juan: "Los sanjuaninos concretamos la gran oportunidad de construir un predio ferial, una obra de infraestructura que tiene un alcance mucho más profundo, tiene el alcance de pensar que los gobiernos tienen la obligación de construir obras que mejoren la calidad de vida de sus vecinos. El predio ferial ubicado en el departamento de Chimbas tiene como destino por supuesto albergar la Fiesta Nacional del Sol como gran expresión cultural de la provincia de San Juan, pero mucho más allá de esto, el predio tiene como destino final estar al servicio de cada una de las expresiones artísticas y culturales de las ferias vinculadas al desarrollo agrícola, ganadero, industrial y minero. El departamento de Chimbas ha tenido una gran expansión demográfica y pensamos que a través de dos proyectos puntuales de mucho contenido político y social, vamos a generar equilibrios que son importantes desde el punto de vista social: uno es el predio ferial y el segundo proyecto es la Ciudad Judicial que va a ser construida a partir del año que viene en el mismo departamento".

"Esta conferencia nos convoca para poder contarles humildemente que San Juan es parte, a través de la planificación estratégica que tenemos acá en la provincia y conjuntamente con el PNUD y con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ha marcado la ONU y que nosotros queremos que sean de aplicación práctica en la provincia de San Juan. Para ello hemos convocado a ambas universidades, para que nos ayuden a eficientizar y efectivizar estos 17 objetivos que son parte de lo que los gobiernos tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes", agregó el gobernador.

Continuando en esa línea, el mandatario sanjuanino señaló: "En este marco nadie podrá discutir que en el mundo hay ciertas tensiones entre la economía, la inclusión social y el cuidado del medioambiente y con quienes me acompañan acá en la mesa compartimos la idea de que el gran desafío va a ser generar esos necesarios equilibrios para no limitar actividades económicas y para no excluir a la gente de las mismas, siempre que esto no signifique un atentado directo o una incidencia inevitable en el cuidado del medioambiente. En la provincia de San Juan hemos generado el desarrollo de distintas actividades, algunas de las cuales ofrecen discusión a nivel mundial, como la minería, por ejemplo. La minería metalífera como no metalífera es la generadora de otras actividades económicas, pero para generar estos mismos equilibrios que hicimos en el departamento de Chimbas, y haciendo un paralelismo con la economía, hemos incluido en estos últimos tres años, dos actividades que son fundamentales. El turismo, como una industria generadora de empleo sobre dos bases: el desarrollo de nuestras industrias culturales y el desarrollo deportivo con cuatro pilares: el apoyo al deportista, el apoyo al dirigente deportivo, la generación de infraestructura deportiva y por último la llegada de grandes eventos deportivos que potencian el desarrollo del turismo local. La segunda actividad es la generación de proyectos de energía solar, que también generan un mecanismo de equilibrio en el cuidado del medioambiente. Hay 600 MW en construcción en la provincia y con casi mil millones de dólares en inversión, es una fuente generadora de empleo en la provincia, como lo será también en otras provincias argentinas".

Cerrando su discurso, el mandatario sanjuanino señaló: "Si esta pequeña provincia de la República Argentina ha encontrado casi un mecanismo de equilibrio, alcanzando índices que son orgullo de los sanjuaninos, me resisto a pensar que el país puede estar sin encontrar el rumbo que necesitan los argentinos. Habitamos un país federal y necesitamos un destino para todo nuestro país, incluidas cada una de las provincias. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, por sumarse a una discusión razonable sobre el presente, sobre las acciones que tenemos que tomar y fundamentalmente sobre la planificación del futuro. Bienvenidos a la provincia de San Juan, muchas gracias a todos".

A su turno, el ex ministro Roberto Lavagna remarcó la importancia de que "la presentación por primera vez de este el libro se haga en el interior del país como una muestra de un país federal al que aspiramos y que muchas veces fue dejado de lado por políticas centralizadoras. Es además una alegría hacerlo en un ambiente, como dijo el gobernador Uñac, donde hay representantes de todos los sectores sociales, políticos, empresarios y sindicales, y eso hoy en nuestro país es un enorme logro".

El economista aseguró que "nuestro país tiene un desafío fundamental en este momento, que es salir del estancamiento. El desafío es cómo movilizamos esa enorme masa de recursos que Argentina tiene. Los economistas decimos que lo que uno tiene que tener para crecer es capital, mano de obra disponible y recursos naturales, todo eso Argentina lo tiene. Tenemos capital y tenemos una enorme masa de recursos humanos, y cuando pareciera que estamos en la frontera de nuestros recursos naturales, aparecen nuevas posibilidades".

Lavagna consideró que "en Argentina hay una interpretación equivocada sobre el papel de las finanzas en términos de crecimiento. Los gobiernos no tienen conciencia plena de cómo organizar ese crecimiento. Para esta idea de movilizar recursos una de las cosas que debemos implementar es la eliminación de una palabra: la palabra ajuste. Basta de ajuste, hablemos de crecimiento, hablemos de desarrollo inclusivo y sostenible. Si tuviera algún mensaje que dejar es que salgamos de un país que está estancado desde hace años, que no crea empleo y que lo que sí crea es pobreza. Salgamos de un país donde la salud y la educación no solo se han ido deteriorando sino que se han ido convirtiendo cada vez en menos igualitarios. Salgamos de un país donde la grieta parece dominarlo todo y donde es muy difícil crear un ambiente como hoy se ha creado acá donde pensamos en términos de consenso. Espero que la presentación de este libro hoy acá sea una semilla puesta en una provincia pujante, del sol y del vino pero también de la minería, el turismo y de las energías limpias. Es bueno ver esta provincia con la pujanza con que se está desarrollando y esta es una felicitación para el Gobierno pero también para todos los sanjuaninos. Termino simplemente diciendo que el futuro está ahí. Podemos caer en una acentuación del estado en el que estamos o podemos realmente empezar a vivir un nuevo momento de paz, orden y justicia social".

Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, destacó el crecimiento de la provincia de San Juan: "La hemos visto crecer, diría con cierta envidia para otras provincias como la nuestra, en infraestructura básica para el desarrollo, en actividades que no son las tradicionales. Lo cierto es que a la infraestructura en servicios, cultural y deportiva seguramente se ha sumado algo muy importante como es tener una provincia con equilibrio financiero y paz social".

Zamora agregó que "es importante que la política sirva para unir, es importante que la gestión del gobierno sirva para el desarrollo, es importante y fundamente que los sectores público y privado trabajen juntos".

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, también fue uno de los disertantes y aseveró que "encontrarnos en las provincias siempre nos genera una sensación de volver a los orígenes, de volver a ese federalismo y ese país que soñaron los caudillos que defendieron la autonomía de las provincias y que imaginaron un país federal que nunca terminó de concretarse del todo y que todavía está pendiente. Cuando visitamos provincias como San Juan, que han tenido la capacidad de modernizarse, de desarrollarse, de generar alternativas económicas, estamos advirtiendo claramente el potencial que tiene la Argentina en cada uno de sus 24 distritos. Quizá lo que está pendiente es pensar un programa de desarrollo, un plan para la Argentina que parta de esa potencialidad que tenemos en cada una de las provincias argentinas, que no esté pensado desde Buenos Aires para el interior sino desde el interior para toda la Argentina. Tenemos que pensar en desarrollo sostenible no solamente con una mirada económica sino fundamentalmente con una visión social, porque no hay desarrollo si no hay inclusión social y eso es lo que muchas veces falta a la hora de pensar las políticas económicas".

A continuación, René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, agradeció "la oportunidad de continuar dialogando con la provincia de San Juan para comentarles a rasgos muy generales esta publicación que estamos presentando por primera vez en la Argentina y que vamos a seguir discutiendo en diversos ámbitos a lo largo de todo el país".

El representante de la ONU en el país añadió que "hay temas en los que tenemos que dar resultados concretos si queremos decir que estamos avanzando en desarrollo sostenible, que es la combinación virtuosa entre crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental".

Finalizando las alocuciones, Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y autora del prefacio de "Ensayos Sobre Desarrollo Sostenible. La Dimensión Económica de la Agenda 2030 en la Argentina", afirmó que "esta agenda es la que interpela a los estados a una visión de integralidad en los aspectos social, económica y social pero además esta es una agenda que interpela en muchos niveles: a pensar en el federalismo, a pensar en transversalidades con la dimensión de género como de personas con discapacidad. Es una agenda además que por primera vez plantea en el mundo qué institucionalidad tenemos que darnos para que estos objetivos se alcancen".

"Para esto necesitamos el aporte de los sectores público y privado, de la academia, del movimiento sindical, de las organizaciones de fe. Este libro intenta elevar el debate en términos de dimensión económica sin por eso afectar la integralidad medioambiental y social. Ojalá que esta agenda sea una oportunidad para no dejar a ningún argentino atrás", concluyó Agosto.

Sobre la publicación

El libro contiene una serie de ensayos que abordan algunas problemáticas relacionadas al desarrollo sostenible de nuestro país, examinando con especial foco la situación y perspectivas de la economía argentina.

Los ensayos fueron preparados por un grupo diverso de calificados expertos, y contaron con el asesoramiento de un Consejo Consultivo plural de alto nivel en el que participaron reconocidos economistas con amplia experiencia en políticas públicas como es el caso del doctor Roberto Lavagna, ex ministro de Economía y Producción de la Nación y ex embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante organismos económicos internacionales y la Unión Europea.

El libro continúa una tradición de investigación establecida en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Argentina, para el abordaje de las problemáticas del desarrollo económico en el país.

El PNUD es la red mundial de la ONU para el desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor. El programa está presente en 177 países y territorios, y colabora con gobiernos y ciudadanos para que den con sus propias soluciones frente a los desafíos que plantea el desarrollo nacional y mundial.

En Argentina, coordina sus actividades con agencias y organismos especializados del Sistema de la ONU, proporcionando asistencia relacionada con las prioridades nacionales para alcanzar las metas establecidas en las diferentes Cumbres Mundiales y, más recientemente, en seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, compromiso suscripto en septiembre de 2015.

El libro consta de 367 páginas en las que se publican los siguientes ensayos y nombres de sus autores:

I. La dimensión económica de la Agenda 2030

1 Inversiones, incentivos y políticas para el desarrollo sostenible, Ruben Mercado y Juan Francisco Gómez.

II. Crecimiento económico en la Argentina

2. Crecimiento de largo plazo: escenarios, incentivos y medidas, Martín Cicowiez y Ruben Mercado.

3. Incentivos y trayectorias de cambio estructural, Diego Coatz, Fernando García Díaz, Fernando Porta y Daniel Schteingart.

4. Incentivos e infraestructura productiva, Diego Petrecolla, Carlos A. Romero y Juan P. Vila Martínez.

5. Incentivos para el financiamiento productivo, Ricardo Bebczuk.

III. Inclusión social y sostenibilidad ambiental en la Argentina

6. Pobreza persistente: trayectoria, desafíos e incentivos para su erradicación, Ianina Tuñón y Agustín Salvia.

7. Cambio climático: incentivos, inversiones y reducción de emisiones, Martina Chidiak y Verónica Gutman.

(Fuente: Gobierno)