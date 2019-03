Uñac y Baistrocchi asistieron al cierre del encuentro de jóvenes empresarios

Emilio Baistrocchi, acompañó al gobernador, Sergio Uñac, al cierre del evento EMPREZAR, organizado por la Unión Industrial joven de San Juan (UISJ). A las actividades asistió el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, junto a directivos de la entidad con sede en Buenos Aires.





EMPREZAR reúne a referentes industriales de todo el país y esta 13ra edición tuvo como lema "Construyendo una Cultura de la Empresa Familiar". Uno de los principales oradores del encuentro fue Ricky Sarkany, quien disertó sobre su experiencia al frente de su empresa familiar.





"Acompañé al gobernador al cierre de esta edición de EMPREZAR donde se puso en valor el trabajo que viene haciendo el Gobierno de San Juan, para generar condiciones para la inversión y el desarrollo de las empresas sanjuaninas. El objetivo es el empleo, más y mejor empleo; contó Baistrocchi.





Hace pocos días, como precandidato a intendente de la Capital por el frente Todos, se había reunido con los directivos de la UISJ y allí prometió revisar la baja de las tasas municipales que se cobra en la factura eléctrica. Propuesta que había dejado muy satisfecho a los industriales locales.





En el cierre de EMPREZAR, el presidente de la UISJ, Hugo Goransky, destacó el trabajo de su familia en la empresa familiar La Platense y la perseverancia de todos, que les permitió hacer frente a la crisis. "En estos tiempos difíciles que enfrentan las industrias hay que salir adelante con innovación y capacitación", dijo Goransky.





Por su parte, Acevedo también puso el acento en la familia y aseguró que los jóvenes no son el futuro sino el presente, "por eso en las empresas familiares no se trata de traerlos a trabajar y no darles responsabilidades, sino permitirles que se equivoquen porque mi único activo es mi experiencia".





Para finalizar, el gobernador Uñac señaló que "uno de los grandes problemas que tiene el país es que no tenemos una mirada federal, no entendemos que las economías regionales son pequeñas economías que en su conjunto conforman la economía nacional. Y no entender eso nos ha traído grandes problemas. Tenemos claro que nuestro rol como gobierno es crear las herramientas para el desarrollo y las condiciones para la inversión, ustedes tienen un gran desafío idea invertir y generar empleo"