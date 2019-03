¿Uñac vicepresidente? El gobernador fue entrevistado por un medio nacional y no descartó esa posibilidad

"Ella debería ser parte de un nuevo armado, pero no quiere decir que sea quien lo encabece", aseguró. No obstante, una eventual pretensión de incluir a la ex presidente en el mismo armado político que Lavagna contrasta con la posición de ex ministro, quien ha expresado en distintas ocasiones que "la sociedad demanda salir de lo que ofrecen Macri y Cristina".