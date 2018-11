Uñac tomó una decisión: "Me excluyo definitivamente de cualquier desafío nacional"

Sergio Uñac reveló su posición con respecto a la posible candidatura nacional, a la que lo habían vinculado. Para terminar con las especulaciones, expresó con firmeza: "Me excluyo definitivamente de cualquier pensamiento o desafío nacional". En este sentido aprovechó para meterse en la polémica que atraviesa el justicialismo por su fragmentación a nivel país y opinó que primero hay que generar un modelo político que "enamore a los argentinos", en el marco de la unidad, y luego buscar a un representante.

Con relación a la clara ruptura que experimentó el PJ, con el kirchnerismo por un lado y el llamado "peronismo federal" por otro, Uñac menifestó: "Creo que los justicialistas debemos lograr un concepto de unidad, que nos está costando y mucho. Una vez logrado ese concepto, y previo a la definición de candidaturas, habrá que generar un modelo. Sino, no sé qué van a decir", lanzó y, sobre este último punto, hizo un capítulo aparte para blanquear su postura. "Digo que no sé qué van a decir ellos, porque yo me excluyo definitivamente de cualquier pensamiento o desafío nacional".

















Para seguir con este pensamiento, aprovechó para enviar un mensaje a sus pares del PJ. "Me parece que las próximas decisiones que tiene que tomar el justicialismo no tienen que ser en contra de otros sectores del mismo justicialismo. Hay que armar un proyecto político, una plataforma que enamore a los argentinos y luego buscar a un representante", expresó.

















Por último, fue más específico aún e hizo mención a los dichos de su par Juan Manuel Urtubey. "No creo que el enemigo esté en el partido político opositor, creo que ahí está el adversario. Convertir a un competidor en enemigo es dar un paso más desacertado. Pero soy respetuoso, si es la opinión que tiene Juan Manual (Urtubey) lo respeto", selló.