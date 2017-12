"Debemos empezar por los que más tienen" aseguró.

Sergio Uñac, gobernador de la provincia, a pocos minutos de que terminara la conferencia de prensa que brindó el frente Cambiemos-San Juan para defender la postura del gobierno Nacional en cuanto a la Reforma Previsional . El primer mandatario estableció que si no se cambia lo solicitado por varios gobernadores, los diputados por su espacio votarán en contra.

Uñac fue claro en su mensaje, y tal cual lo planteó desde el acuerdo de gobernadores, dijo que hay cambiar tres puntos fundamentales que defiende con firmeza. El objetivo del gobernador es que se modifique el tope de las jubilaciones de privilegio, que se asegure el 82% del mínimo, vital y móvil a los pasivos con 30 años de aportes y que a la fórmula de actualización de las jubilaciones se les adhiera otra variable que garantice que no pierdan plata.

Uñac, en relación a las jubilaciones de privilegio, explicó que hay que revisarlas y aclaró que no habla de aquellos beneficios de las fuerzas de seguridad, ni de los maestros que son regímenes especiales, sino de aquellos que cobran muchísimo dinero. "Debemos empezar por arriba y no al revés" agregó.

No obstante se mostró abierto a escuchar los cambios que puedan llegar a surgir en las próximas horas y estimó que no es partidario del "No por el no mismo". En este sentido agregó que, si la Reforma Previsional tiene que salir que salga, pero que no se pague con los que menos tienen.

En cuanto a la reunión de gobernadores que mantuvo el Ejecutivo Nacional durante la tarde del viernes y de la cual surgió una compensación económica o un bono que se pagará en el mes de marzo a los jubilados advirtió que no fue invitado formalmente.

De todos modos, aclaró que hubo una conversación a través de mensajes, pero consideró inoportuno suspender la agenda local y por eso no asistió.

Por ahora los diputados por el Frente Todos si no hay cambios rotundos mantendrán el "voto negativo" como opción frente a la Reforma Previsional.