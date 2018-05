Uñac se reunió con la CGT y la UNSJ: las entidades acordaron la capacitación de sindicalistas

En el marco del encuentro que se realiza todos los años por el Día del Trabajador, las más diversas organizaciones y entidades sociales de la provincia compartieron un almuerzo, en el que además quedó rubricado un convenio entre la CGT y la UNSJ que posibilitará la capacitación de sindicalistas en la casa de altos estudios.

El acto, presidido por el gobernador Sergio Uñac, contó con la presencia del titular de la CGT, Eduardo Cabello, y demás referentes sindicales; el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, representantes de las cámaras empresariales de la provincia, miembros de la Sociedad Israelita y las iglesias Católica y Evangélica, como así también diputados y demás funcionarios del Gobierno provincial.

El acta intención entre la CGT y la UNSJ tiene como objetivo iniciar un proceso de cooperación institucional e intercambio de recursos humanos entre ambas instituciones, en el convencimiento de que el esfuerzo mancomunado permitirá optimizar los recursos disponibles. Para ello, se impulsará la implementación de programas con que posibilitarán el perfeccionamiento de los recursos humanos, especialmente en la temática de integración y cooperación para el desarrollo.

Al respecto se refirió el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, quien hizo hincapié en la necesidad de articular políticas que beneficien a ambas instituciones para impulsar el crecimiento social: "Esta acta intención tiene el deber de que la Universidad sea también de todos los trabajadores. La idea en la que estamos trabajando con la CGT es trabajar juntos, fundamentalmente en que la Universidad se comprometa con la capacitación y el perfeccionamiento de los trabajadores".

Por su parte, Eduardo Cabello, destacó la iniciativa que les permitirá capacitarse a los integrantes de la CGT. "Cuando hicimos este acto dijimos 'queremos que estén todos', porque entendemos que si no lo cambiamos a esta situación entre todos no la podemos cambiar. 'Vamos a capacitar a nuestros cuadros intermedios, delegados y por qué no nosotros y vamos a empezar a ir a la universidad, vamos a estudiar'. En el contexto que tiene la provincia y con la venia del gobernador Sergio Uñac, porque esto no se puede hacer sin la política, nos hemos animado a cambiar porque queremos un San Juan justo, libre y soberano. Como trabajadores no nos podemos quedar afuera", señaló.

Para finalizar los discursos, el gobernador Sergio Uñac destacó el papel de las organizaciones presentes en el acto: "Gracias por el compromiso puesto de manifiesto no solamente en este festejo merecido por el Día del Trabajador, sino fundamentalmente por el compromiso puesto de manifiesto con esta gestión, acompañando los logros y también acompañando las cosas que pensábamos que podían salir y que se están demorando o no se pueden concretar porque hay una realidad, un contexto general, que nos impone condiciones que nos cuesta asumir pero que definitivamente tenemos que enfrentar en la realidad diaria"

Además, el primer mandatario provincial ratificó el compromiso de su gestión con la generación empleo genuino: "El trabajo es el único articulador social de una provincia que está de pie y que va a seguir trabajando. Por eso, es este un momento válido para reafirmar el compromiso que asumimos allá por el año 2015 y en aquel momento les decíamos que el Estado debe ser un organizador social, que el Estado debe ser un dador de condiciones y generador de oportunidades para que la riqueza pueda generarse desde el sector privado entendiendo que desde ahí va a nacer el trabajo digno para cada uno de los trabajadores sanjuaninos. A eso estamos apostando".