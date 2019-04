Uñac se reunió con el Consejo Regional de Coquimbo por el Túnel de Agua Negra

El gobernador Sergio Uñac, junto al ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, mantuvieron un encuentro, en Chile, con los miembros del Consejo Regional en la intendencia de Coquimbo para explicar los avances en el proyecto y la importancia de su concreción.





Hace unos días, el Consejo Regional de Coquimbo (Core) emitió un comunicado de prensa en el que se indicaba que en el mes de mayo el ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) daría a conocer un informe sobre el proyecto del túnel de Agua Negra, obra de 14 kilómetros que conectaría por la cordillera de Los Andes a la Región de Coquimbo y la provincia de San Juan. En este documento, según se dijo, se entregarían nuevas conclusiones para hacer el proyecto "más económico y seguro".

La información se la dieron a conocer a los Cores y la intendenta regional, Lucía Pinto, en una reunión que fue solicitada precisamente por las dudas que existían en la región respecto del futuro de la iniciativa y los plazos de obra del túnel internacional

En esta instancia, los representantes del MOP indicaron a las autoridades locales que si bien el proyecto sigue en pie, existían dudas técnicas respecto a materias de geología e hidrogeología, razón por la cual los plazos y presupuestos deberán ajustarse.





Al respecto el ministro de Infraestructura de San Juan, Julio Ortiz Andino, manifestó que hasta que no se tenga se conozca el contenido del informe no pude hablar del tema. Pero, ante la justificación del gobierno de Sebastián Piñera, de que quieren hacer una obra "bien hecha", el representante sanjuanino enfatizó que el primer estudio lo hizo Geoconsult, la principal consultora de Austria junto con Buró proyectos de Brasil, que ha realizado muchos túneles en la zona andina. "De hecho, cuando nosotros arrancamos con esto Argentina tenía cero experiencia en túneles y Chile sí tenía. Vinimos acá y les pedimos que nos recomendaran con quien llevábamos adelante el proyecto y fue el MOP quien nos recomendó Geoconsult de Austria". Luego, cuando se realizó la optimización "dijimos, tenemos que ir con lo mejor que hay y fuimos a Lombardi de Suiza, quienes han diseñado y llevado adelante la supervisión de San Gotardo, entre otros". Por esta razón, agrega "no estamos hablando de que lo hemos hecho a la rápida, con grupos sin experiencia, creo que eso debe ser muy considerado y todavía no lo han hecho. Yo no quiero ponerme a comparar los pergaminos de uno y otro, pero uno tiene que ser un poco respetuosos de quienes han llevado adelante esto".

Al respecto el diputado Matías Walker, en sesión de la Cámara de Diputados, solicitó mediante oficio "que el Ministro de Obras Públicas se refiera concretamente a las razones de esta dilación, para poder seguir adelante en esta licitación que ya tiene un compromiso de financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y el propio Gobernador de la Provincia San Juan ha comprometido financiar los sobre costos eventuales".

"No hay ninguna excusa para no concretar la construcción del Túnel de Agua Negra", concluyó el diputado Matías Walker al solicitar un pronunciamiento formal del Ministro de Obras Públicas respecto a los plazos para construir el esperado túnel en el paso de Agua Negra, que uniría de manera permanente la región de Coquimbo y con San Juan Argentina y el Atlántico.

Por su parte, el gobernador Sergio Uñac, en una entrevista al diario El Día, explicó que él buscaba que la precalificación sea entregada durante el primer trimestre del 2019, "Pero, somos respetuoso del proceso. Chile ha tenido un cambio de gobierno y necesitan estudiar un poco más".

Nosotros venimos a dialogar, no queremos tener una actitud que raye en lo no respetuoso de los procesos y de la política de Chile. La intendenta regional (Lucía Pinto) está en línea con todo lo que hemos expresado. Está convencida de que este es el proceso y la gran obra que permitirá cambiar el destino de Coquimbo y San Juan. Lo que no podemos desaprovechar es semejante oportunidad y tenemos que aprovechar que no estamos construyendo sólo una obra de ingeniería", expresó durante la entrevista.

Con información de El Día, El Elqui Global y Región Binacional.