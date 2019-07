Luego de las ideas y vueltas por el proyecto binacional que terminó frenado por cuestiones inconclusas, que debe concretar el gobierno chileno, se comenzar a generar presiones en el país trasandino por el avance de Caracoles, como no sucede con Agua Negra. En este marco, el ministro de Obras Públicas de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, salió a decir a los medios chilenos que "los sanjuaninos han aprovechado el túnel para sacar un provecho político". A estas palabras, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, respondió.

















"Se conversa durante los cuatro años y si hay campaña, obviamente toma mayor relevancia, pero no solamente se conversa porque hemos trabajado en esto y tenemos el financiamiento del BID, que el propio gobierno nacional actual nos ayudó a conseguir", comenzó y remarcó: "Vamos a seguir pidiéndoles a las autoridades chilenas que priorice un proyecto que nos sirve a todos. Es cierto que a San Juan le sirve, pero también vale al interior del país, a Uruguay, al Sur de Brasil; en definitiva nos sirve a los habitantes de las provincias y países mencionados".

















Además, aclaró que "los pasos no compiten sino que se complementan. Porque cuando este país produzca vamos a necesitar muchos pasos de conexión, para visitar Chile y alcanzar todo un terreno asiático". Por último indicó que "las elecciones sirven para potenciar algunas cosas y frenar otras". "Saquen ustedes sus propias conclusiones", dijo.

















El ministro chilenos había dicho que "ya están los recursos para empezar a desarrollar la mejora de estos pasos, pero no tiene ninguna relación con el proyecto del Túnel Agua Negra. Hasta que no se haga la reunión de Ebitan no vamos a tener novedades. Hemos pedido tres veces a Argentina que nos citen, pero es importante entender lo que está pasando en el otro país, es año electoral y cada provincia quiere sacar parte de esto, y nuestros hermanos sanjuaninos han querido aprovechar esta obra para sacar un provecho político".