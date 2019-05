Uñac en Santa Lucía: "Podemos hacer un departamento con mucha actividad económica"

El gobernador y el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, acompañaron al candidato a intendente por Santa Lucía Lucio González y a la candidata a diputada Carolina Rocamora, en una serie de actividades por diferentes barrios.





En este contexto, los candidatos pusieron a la luz el plan de gobierno para Santa Lucía. "En el caso de que los santaluceños así lo decidan, hay cosas que debemos poder hacer aquí", anticipó Uñac.





En este punto, resaltó que "Santa Lucía merece tener su propio parque industrial, de radicación de industria de distinta índole, que sea una fuente generadora de empleo genuino para los santaluceños". El primer mandatario analizó que ya paso en otros departamentos, y "con una buena planificación podría pasar en Santa Lucía".





Por otro lado, reafirmó que Santa Lucía es un lugar estratégico geográficamente, por encontrarse entre la Terminal y el Aeropuerto: "¿Qué mejor que generar un proyecto turístico de índole hotelera, gastronómica, recreativa, que permita que quienes ingresen puedan pernoctar y quedarse en Santa Lucía, y que eso sea también una fuente generadora de empleo?", indicó el gobernador, y agregó que la Ruta 20 será un ingreso con la misma infraestructura que está aplicando la provincia en la Ruta 40, con puentes y ordenamiento del tránsito para cuidar la seguridad vial.





Finalmente, Uñac habló de la importancia de planificar, ya que "no se puede seguir inventando todas las mañanas hacia dónde va la gestión municipal, hay que generar un plan de reordenamiento territorial", y terminó: "Te comprometo Lucio a que estas tres cosas puedan ser una realidad en el departamento y que podamos juntos hacer de este un departamento con mucha actividad económica".





Por su parte, Lucio González insistió en que Santa Lucía necesita mucho más que mantener en línea los servicios básicos municipales.





"Este es nuestro desafío y es un desafío totalmente realizable. Hay que llevar nuestra matriz a una matriz de desarrollo y progreso. Esto es sin duda el eje de nuestro plan de gobierno. No vamos a dejar de limpiar, al contrario, lo vamos a hacer mejor, no vamos a dejar de iluminar, lo vamos a hacer mejor. No vamos a dejar de pavimentar, vamos a pavimentar el cien por cien del departamento. Pero sobre todo, vamos a apostar para que los santaluceños tengan empleo y mejor calidad de vida", concluyó.