Uñac prometió más viviendas, pidió diálogo y se comprometió a ayudar a Fernández en el país

Sergio Uñac asumió en la tarde de este martes su segundo periodo al frente de la Gobernación de San Juan. Pasadas las 20.30 horas, el mandatario, acompañado por su esposa Silvana Rodríguez, ingresó al recinto de la Legislatura ante al aplauso de todos los legisladores y público presente.

Previamente, en el inicio de la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, el vicegobernador saliente, le tomó juramento al vicegobernador Roberto Gattoni, quien tras un cuarto intermedio, hizo lo propio con los treinta y seis diputados provinciales electos.





Acto seguido y con la presencia del gobernador Sergio Uñac en el recinto, el vicegobernador electo le tomó juramento al mandatario provincial, quien posteriormente brindó un discurso para todos los legisladores.





El gobernador, quien renovó su compromiso con los sanjuaninos, en el primer tramo de su alocución hizo un repaso de sus primeros años de gestión: "He acumulado experiencias, me tocó tomar decisiones que involucraban el destino de miles de sanjuaninos. En todo momento intenté ser justo, prudente y equilibrado. No han sido tiempos fáciles para nuestro país y las situaciones difíciles son, posiblemente, las que más invitan a la reflexión".





Uñac también se refirió a la necesidad de "recuperar la política como espacio de debate, abandonando la idea de enfrentamiento para reinstalar los conceptos de diálogo, de articulación, de consenso y de cooperación. Argentina necesita cohesionarse, unirse, y sólo lo vamos a lograr desde la política".





En ese sentido, el mandatario agregó que entiende "a la política como la capacidad de la dirigencia de acordar un destino común y trabajar en forma conjunta para alcanzarlo. Para mí es, acuerdo, destino común y trabajo compartido. Ese destino común, al cual hago referencia, debe interpretar y contener a todos los sanjuaninos y argentinos, a todos los sectores que integran la sociedad".





Seguidamente, el gobernador reflexionó sobre el crecimiento que ha experimentado la provincia pese al difícil contexto nacional: "En ese país en el que era difícil crecer y desarrollarse, San Juan propuso otras formas. Los sanjuaninos formulamos nuestro modelo, mostramos con humildad, pero con gran contundencia, que las cosas pueden hacerse de otra manera. Desde esta provincia, este puñado de argentinos, demostró que era posible dialogar y acordar".





"Demostramos que la única manera de crecer y desarrollarnos era a partir de la inversión genuina y el trabajo de calidad. Que es el sector privado, con el apoyo y las herramientas del Estado, el que genera empleo. Que había industriales y productores dispuestos a invertir, a tomar riesgo. Demostramos que el sistema financiero sirve para generar inversiones, y las inversiones sirven para generar empleo", agregó el mandatario para ilustrar el Modelo San Juan, a través del cual se ha diversificado la matriz productiva y económica de la provincia, apostando por áreas como el turismo, el deporte, la ciencia y la tecnología, entre otras.





Uñac ponderó a continuación las políticas que permitieron el crecimiento de áreas clave del Estado, como la salud, la infraestructura, el medio ambiente, la minería, entre otras, y aseveró que "todo lo que hemos logrado en San Juan no es mérito de un gobernador, ni de un partido: con eso no alcanza. Para lograr un modelo de bienestar y desarrollo hizo falta unir fuerzas, y definir objetivos comunes, que tiremos todos para un mismo lado, que compartamos un destino. El modelo San Juan es el resultado de la unión y el esfuerzo de los sanjuaninos".





Ahondando en ese concepto, el gobernador dijo que el "Modelo San Juan tiene mucho desarrollado, pero entiendo también, tiene mucho por desarrollar y mejorar. Somos conscientes de que hay cuestiones pendientes, y que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Hemos trabajado estos cuatro años para impulsar un modelo diversificado desde lo económico que atenúe riesgos y, por sobre todo, amplíe nuestras posibilidades de crecimiento".





"El modelo de crecimiento de nuestra provincia debe exceder lo meramente económico, tiene que ser la expresión de una alianza público-privada que integre y potencie nuestros valores, nuestros recursos naturales y nuestras ventajas competitivas. El modelo debe ser nuestro y para todos nosotros", acotó.





También el mandatario reiteró su compromiso para la construcción del Túnel de Agua Negra y el "interés estratégico en la integración al Pacífico y a los mercados asiáticos y la voluntad manifiesta del Presidente de la Nación y de esta gestión provincial en continuar avanzando para concretar la obra que pondrá finalmente en vinculación física nuestra economía y la de los países vecinos con la economía del Asia–Pacífico".





Con referencia al plano nacional, Uñac señaló que hay un "gran desafío por delante: reencauzar a la Argentina y reconciliar a los argentinos y esta es una tarea a la que estamos convocados todos. Queremos ver a la Argentina de pie, y desde San Juan haremos nuestro aporte. Los sanjuaninos con toda nuestra fuerza y tenacidad trabajaremos, junto al Gobierno nacional y al resto de las provincias en la construcción de un proyecto colectivo con espacio para todos".





Tras enumerar una serie de logros alcanzados durante su gestión, el gobernador aseguró: "Describo con orgullo lo que hemos logrado como sociedad en un país en el que se hacía difícil crecer y desarrollarse, en un país donde acordar era la excepción. En ese país fuimos fecundos, y construimos un modelo que fue observado y destacado por el resto de las provincias. Pero todos sabemos que esto es un proceso y que estamos en el inicio. Quedan aún pendientes mejoras. Sabemos que aún falta y lo que falta también lo vamos a lograr juntos. Yo les propongo seguir trabajando, les propongo seguir dialogando y consensuando. Les propongo seguir planificando el futuro desde abajo. Trabajar en lo pendiente, en lo urgente y en lo importante. Les propongo corregir, cambiar y modificar lo que juntos creamos que necesita cambios".





Para cerrar, el mandatario destacó: "Estoy acá por mandato popular, es la sociedad sanjuanina en su mayoría la que me ha honrado por segunda vez con este cargo. Aquí estoy. Y si bien gobernar la provincia fue mi sueño, no fue ni esta vez, ni la anterior solo una elección personal. Fueron los sanjuaninos los que me trajeron hasta aquí. Son los sanjuaninos los que deciden mi presente y serán ellos también los que decidan mi futuro. Me comprometo a ser mejor, a esforzarme más, creo que se puede siempre hacer mejor las cosas, y ese compromiso asumo para este segundo mandato. Les pido a todos los que me acompañarán en esta segunda etapa que redoblen el esfuerzo y se comprometan con la idea de que se puede hacer mejor".





Una vez finalizado el acto en la Legislatura, el mandatario se trasladó al Teatro del Bicentenario, donde se realizará la entrega de atributos y la jura por parte de los ministros que integrarán el Gabinete provincial en el periodo 2019-2023.