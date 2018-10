Uñac presentó el Programa de Bono Fiscal para que empresarios inviertan en San Juan

El mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Juan José Adelmo Gabbi. También estuvieron presentes Roberto Gattoni, ministro de Hacienda, y Fabián Ejarque, director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, quienes previo a la disertación de Uñac dieron detalles del Bono Fiscal y de otras herramientas que el Estado sanjuanino impulsa para incentivar la inversión.





A la disertación del gobernador sanjuanino asistieron empresarios, referentes de instituciones que nuclean a grandes inversionistas de toda Argentina y representantes de diversos consulados y embajadas.





El eje de este encuentro se centró en la presentación del Programa Fiscal para la Inversión Productiva, mediante el cual el Gobierno provincial ofrece 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal (o bonos fiscales) que el privado podrá aplicar al pago de los impuestos provinciales. Está previsto que el incentivo fiscal sea de hasta un 80% o un 60% dependiendo del monto de la propuesta de inversión, excluyendo impuestos nacionales y/o provinciales.





Además, Uñac detalló las distintas líneas de financiamiento destinadas para el sector empresarial con tasas de interés subsidiadas, que tienen como finalidad potenciar las diversas actividades productivas y generar empleo genuino mediante la realización de actividades sustentables.





Al inicio de su discurso, el mandatario señaló: "La foto que hoy podemos ver acá me parece que es una foto interesante, porque en realidad muestra que en la Argentina hay gente que se preocupa por priorizar el trabajo, porque esta es una reunión de trabajo. Ustedes van a sacar conclusiones: si está bien, si está mal, si son herramientas útiles, si nos quedamos cortos, si es una herramienta tentadora. En definitiva, eso implica que van a visibilizar qué provincias apuestan primero a que el Estado sea generador condiciones y en segundo lugar, a los verdaderos generadores de riqueza que son ustedes, porque potencian el mantenimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo".





Uñac hizo un breve diagnóstico de la realidad provincial y destacó además la posibilidad de "que alguien del interior del país venga a esta casa a expresar líneas de trabajo, propuestas de financiación, mecanismos de incentivo que vengan a apuntalar la seguridad jurídica y la baja en la presión fiscal, medidas que van a tener resultados en el corto, mediano y largo plazo. Eso es hablar de planificación, algo de lo que hace muchísimo que en el país no se habla. No hablo de ningún gobierno en particular, hablo del Estado en general que ha sido integrado por distintos partidos y por distintos gobiernos y por distintos funcionarios".





Ampliando este concepto, el gobernador aseveró que "en la democracia argentina ha habido dos grandes ausentes: la planificación y el diálogo. En realidad en el país nunca estuvimos acostumbrados a dialogar, sí a hablar. En San Juan hemos intentado hacer que este mecanismo que sea normal, que sea habitual y los resultados de alguna manera son los que estamos expresando hoy. Los argentinos tenemos un desafío por delante: el próximo presidente deberá tener la grandeza de convocar a los expresidentes para que la asunción de un nuevo presidente es una fiesta institucional que debe ser compartida por todos. Esa foto, seguramente, va generar tranquilidad social y también una señal concreta a los mercados".





Posteriormente, el mandatario se refirió puntualmente al contexto en el que la provincia desarrolló su economía: "San Juan tuvo durante mucho tiempo algunos pecados originales en el desarrollo de su economía, como su economía basada en el desarrollo de un monocultivo. Si bien la vitivinicultura nos dio identidad y en la década del '70 generó un importante desarrollo, luego fue una actividad insuficiente porque había o poca actividad económica o demasiados sanjuaninos. Tuvimos de alguna manera que reinventarnos. La diversificación de la matriz económica fue en serio el gran desafío que nos propusimos, y lo hemos logrado. Pasamos de un exclusivo mercado vitivinícola a potenciar además un mercado olivícola, a tener un complejo hortícola creciente, a generar un complejo semillero. También hoy tenemos una industria textil desarrollada y la industria farmacéutica también tiene un pie en San Juan, pero apostamos también fundamentalmente desde el año 2000 a otra industria: la minería. En la minería metalífera somos los primeros exportadores de oro y plata y en la no metalífera lideramos el segmento de las cales. Esto obviamente ha generado un fuerte impacto en la economía provincial pero si nosotros sólo nos dedicáramos a esto volveríamos a cometer el pecado original, teniendo sólo una actividad, creyendo que con sólo esa actividad la totalidad de los sanjuaninos pueden tener un futuro".





También el gobernador hizo mención al desarrollo de la cultura y el deporte como actividades económicas: "Tenemos el teatro más moderno y una producción cultural entre las más potentes del país. Tenemos por ejemplo firmados convenios con el Teatro Colón, el Teatro de Santiago y las mismas obras que se ponen en escena en estos grandes centros culturales del país y de Chile se repiten en San Juan, para nuestro turismo. Eso nos permite tener agenda cultural durante todo el año y potenciar el turismo pero con un nuevo eje que son las industrias culturales y el desarrollo de eventos fundamentalmente eventos de congresos y eventos deportivos".





Con respecto a esto último, Uñac señaló: "Hemos apostado, para que ustedes tengan noción de lo que significa el deporte para la gestión provincial, a generar uno o dos eventos deportivos de carácter nacional o internacional en la provincia de San Juan. Para eso hemos avanzado en la construcción de infraestructura. El Circuito San Juan Villicum, por ejemplo, se inaugurará el próximo 12 de octubre con la llegada a la provincia del World Superbike, la segunda categoría más importante del motociclismo mundial. Estamos construyendo un velódromo, predios feriales, infraestructura vinculada al desarrollo deportivo que nos ha permitido, por ejemplo, recibir la Copa Davis y partidos de Los Pumas. Eso nos ha llevado a alcanzar, como el pasado fin de semana y este próximo, una ocupación hotelera total".





"Hay otro eje que hemos desarrollado con las grandes obras públicas y la generación de infraestructura que motiva el desarrollo en inversiones. Dos de las grandes obras en construcción y una que vendrá tienen como epicentro a la provincia de San Juan: el dique El Tambolar. Nos hemos animado a planificar y la planificación ha propiciado que podamos apostar a la generación de energía, a la ampliación de la frontera productiva porque ampliamos la cantidad de hectáreas cultivables y también a la generación de proyectos turísticos que tienen mucho futuro en la provincia de San Juan", afirmó.





También el gobernador hizo referencia al desarrollo de proyectos de energías renovables, materia en la que la provincia es pionera y líder: "San Juan tiene condiciones excelentes para la concreción de proyectos de energías renovables que son el presente y futuro de San Juan y del mundo. Estas obras generan mucho trabajo y dan la perspectiva de que San Juan apuesta mucho a energías limpias. Eso nos posiciona no sólo en el país sino en el mundo".





En el tramo final de su alocución, Uñac se refirió a "los índices recientemente difundidos por el Indec que señalan que San Juan fue una de las provincias que se animó a bajar el desempleo, en nuestro caso a un 4,6%. Son cinco puntos menos que la media nacional, lo que evidentemente habla de que hubo una apuesta importante por parte del sector privado, donde el Estado tiene que ser generador de condiciones. El privado no va a invertir donde el Estado cambia las reglas y no da seguridad jurídica. Espero que la provincia sea un ejemplo a seguir sobre cuál es el verdadero rol del Estado, que es generar esas condiciones para el sector privado, que finalmente debe asumir el riesgo necesario para generar inversión y riqueza".





"Me parece que los sanjuaninos nos hemos animado a convertir las dificultades una gran oportunidad. Desde hace algunos años, más aún desde hace dos años y medio hasta la actualidad, hemos hecho como norma que nosotros no podemos gastar más de lo que ingresa y que los excedentes de ese buen manejo de las finanzas, los ponemos a disposición del sector privado. Estas son las cosas que el Estado tiene que hacer. En el centro cada dificultad reside la oportunidad. Lo que hacemos en la Provincia de San Juan es ir encontrando esas oportunidades", señaló.





Finalmente, el mandatario instó a los inversores a interiorizarse sobre las condiciones y las múltiples herramientas que ofrece la provincia: "Me gustaría que la próxima reunión sea fruto de su análisis que y de consultas con los funcionarios. Que se desarrolle en la provincia de San Juan, porque no sólo tienen que escucharnos sino también tienen que conocer y ver lo que nos animamos a hacer. Que esto pueda replicarse en San Juan, una foto de trabajo donde priorizamos el desarrollo y el crecimiento y visibilizamos que ustedes son los actores del desarrollo económico del país. Están invitados a invertir en San Juan", finalizó el primer mandatario provincial.





Programa Fiscal para la Inversión Productiva





Esta propuesta fue aprobada este año a través de la Ley 1744-I y tiene por objetivo la atracción de nuevas inversiones sustentables que generen empleo genuino en la provincia. De esta forma, empresas radicadas o a radicarse en San Juan deberán presentar una proposición de inversión orientada a aumentar su capacidad productiva para participar en concursos públicos por un cupo de los bonos disponibles.