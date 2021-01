Uñac: "No se contagien, esto no se sabe para dónde dispara"

El gobernador Sergio Uñac reapareció luego de haber transitado la enfermedad del COVID-19 durante los últimos días de diciembre y primeros, de enero. En su discurso, manifestado en la primera conferencia de prensa que realizó tras su internación, le pidió a los sanjuaninos que "no se contagien". "Esto no se sabe para dónde dispara. Es cierto que se pasa de diferentes maneras, pero no se pasa bien", expresó.