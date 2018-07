Uñac: "No descarto que las elecciones generales sean en mayo"

Medios nacionales indicaron que en San Juan está definido adelantar las elecciones del 2019 para el mes de mayo. Ante este panorama el gobernador Sergio Uñac, luego de la inauguración de la ampliación de la Planta Solar San Juan I, salió al cruce de dichas versiones y dijo: "No descarto que las elecciones generales sean en mayo, pero no está nada definido.





Según el portal Infobae, la fecha se filtró de un encuentro que mantuvo el gobernador de San Juan con los intendentes bonaerenses del PJ que estuvieron el jueves con él en la Casa de Sarmiento en la Capital.





"Los cierto es que no está definida la fecha. Tenemos herramientas para poder adelantarlas pero creo de manera objetiva que sería bueno tratar el proyecto de gobernabilidad entre los posibles candidatos locales y no involucrarse en una cuestión nacional donde se trata más en cómo dan los candidatos bonaerenses. Es válido que las podamos adelantar, lo que no significa que las hayamos adelantado porque para eso hace falta un decreto y obviamente no está definido aún. Entre otras fechas, podría ser mayo", sostuvo el gobernador en un móvil en vivo con Canal 8.





En relación a las PASO sostuvo que, "por ahora habrá elecciones. Creo que si le preguntamos a la sociedad ellos quieren que les simplifiquemos la tarea. No sé si en las últimas PASO quedó un saldo muy positivo. Hoy hay PASO salvo que conversemos con los distintos partidos políticos y encontrar un camino de simplificación hacia la sociedad", indicó Uñac.